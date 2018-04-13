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«Вольфсбург» сыграл вничью с «Аугсбургом»
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«Вольфсбург» сыграл вничью с «Аугсбургом» 

Чемпионат.com 44 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
«Вольфсбург» не сумел победить «Аугсбург» в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Вольфсбург на стадионе «Фольксваген-Арена» и завершилась ничьей со счётом 0:0.
Стоит отметить, что главный арбитр матча Патрик Иттрих показал шесть жёлтых и две красных карточки. На 54-й минуте был удалён полузащитник «Аугсбурга» Ян Моравек. Защитник хозяев Феликс Удуокай получил вторую жёлтую в концовке встречи.
«Вольфсбург», набрав 30 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Аугсбург» (37) — на 10-й строчке.
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