«Вольфсбург» сыграл вничью с «Аугсбургом»

«Вольфсбург» не сумел победить «Аугсбург» в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Вольфсбург на стадионе «Фольксваген-Арена» и завершилась ничьей со счётом 0:0.

«Вольфсбург», набрав 30 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Аугсбург» (37) — на 10-й строчке.