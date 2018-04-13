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«Вольфсбург» и «Аугсбург» получили по удалению, а голов не забили
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«Вольфсбург» и «Аугсбург» получили по удалению, а голов не забили 

Спорт-Экспресс 41 минуту назад
Фото: Soccer News
«Вольфсбург» и «Аугсбург» сыграли вничью в матче 30-го тура чемпионата Германии. В игре было зафиксировано два удаления. «Вольфсбург» занимает 14-е место в турнирной таблице, «Аугсбург» — 10-е.
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Бундеслига
30-й тур  "Вольфсбург" — «Аугсбург» — 0:0  "Вольфсбург": Кастелс, Ферхаг, Кнохе, Виллиам (Штеффен, 84), Удуокхай, Еккель, Дидави, Юнус Малли, Арнольд, Базур (Ориги, 61), Димата (Осимен, 80).
"Аугсбург": Хитц, Хинтереггер, Гауэлеув, Макс, Моравек, Каиуби, Ку Джа Чхоль, Шмид, Грегорич, Хедира, Кордова (Рихтер, 46. Качар, 90+3).
Предупреждения: Грегорич, 25. Удуокхай, 42. Моравек, 52. Ку Джа Чхоль, 82.
Удаления: Моравек, 54. Удуокхай, 86.
Судья: Иттрих.
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