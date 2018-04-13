«Вольфсбург» и «Аугсбург» получили по удалению, а голов не забили

«Вольфсбург» и «Аугсбург» сыграли вничью в матче 30-го тура чемпионата Германии. В игре было зафиксировано два удаления. «Вольфсбург» занимает 14-е место в турнирной таблице, «Аугсбург» — 10-е. Чемпионат Германии Бундеслига 30-й тур "Вольфсбург" — «Аугсбург» — 0:0 "Вольфсбург": Кастелс, Ферхаг, Кнохе, Виллиам (Штеффен, 84), Удуокхай, Еккель, Дидави, Юнус Малли , Арнольд, Базур (Ориги, 61), Димата (Осимен, 80). "Аугсбург": Хитц, Хинтереггер, Гауэлеув, Макс, Моравек, Каиуби, Ку Джа Чхоль , Шмид, Грегорич, Хедира, Кордова (Рихтер, 46. Качар, 90+3). Предупреждения: Грегорич, 25. Удуокхай, 42. Моравек, 52. Ку Джа Чхоль, 82. Удаления: Моравек, 54. Удуокхай, 86. Судья: Иттрих.