Сергей Сироткин: «Уильямсу» нужно сделать серьезный шаг вперед. Одними настройками не обойтись"

Российский пилот «Уильямс» Сергей Сироткин в интервью «СЭ» отметил, что команда должна сделать серьезный рывок для улучшения результатов.

— Допускаете ли вы, что есть некая одна деталь, которая прос­то мешает раскрыть потенциал машины, и если команда сможет понять, что именно привело к такой ситуации, то резко прибавит?

— Отчасти. Опять же у всех здесь достаточно опыта в «Формуле-1», и если просто смотреть на машину, то мы все согласны, что выглядит она как очень продуманная. Именно поэтому мы сами не понимаем, почему так происходит, — для нас это даже больший сюрприз, потому что мы не получаем те цифры, которые видим на мониторах. Я бы сказал, что у нас не было шанса найти какое-то одно решение, потому что и в Бахрейне, и в Мельбурне, и в Барселоне мы сталкивались с тремя разными машинами. Но мы по крайней мере прошли это все, столкнулись с этими проблемами и теперь чуть лучше понимаем их природу.

— Есть ли возможность что-то исправить за счет настроек? Или же без новых доработанных элементов не обойтись?

— Отчасти можно оптимизировать и настройки, чтобы выжать максимум из того пакета, который у нас есть сейчас. Но я бы не стал выделять какие-то конкретные области, которые вызывали бы особенные проблемы. Если мы говорим о том, что нам надо совершить большой шаг вперед, действительно серьезный шаг, то без новых элементов — одними настройками — не обойтись. ( Олег КАРПОВ

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