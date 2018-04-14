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Андерс Бессеберг: Родченков — единственный свидетель WADA, и ему никто не верит
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Андерс Бессеберг: Родченков — единственный свидетель WADA, и ему никто не верит 

Советский спорт 1 час назад
— Я слышал, что инициатором этого расследования было WADA. Думаю, сейчас они находятся в удручающей ситуации. У них есть только Родченков как свидетель и больше ничего. На практике, насколько мне известно, они не смогли наказать даже одного спортсмена из тысячи подозреваемых.
Бессеберг покинет должность члена WADA
Я чувствую, что они (WADA) начинают немного паниковать. Проблема в том, что они основываются на показаниях одного свидетеля, и совершенно ясно, что ему никто не верит, — передает слова Обрадовича РИА «Новости» со ссылкой на Dagbladet.
Бьорн Ферри: Необходимо заменить все руководство IBU  Напомним, накануне в штаб-квартире IBU прошли обыски. Президента организации Андерса Бессеберга подозревают в способствовании употреблению допинга российскими биатлонистами. В докладе WADA сообщается, что Бессеберг получил от представителей России «полный чемодан долларов» в 2013 году.
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