— Я слышал, что инициатором этого расследования было WADA. Думаю, сейчас они находятся в удручающей ситуации. У них есть только Родченков как свидетель и больше ничего. На практике, насколько мне известно, они не смогли наказать даже одного спортсмена из тысячи подозреваемых.
Бессеберг покинет должность члена WADA
Я чувствую, что они (WADA) начинают немного паниковать. Проблема в том, что они основываются на показаниях одного свидетеля, и совершенно ясно, что ему никто не верит, — передает слова Обрадовича РИА «Новости» со ссылкой на Dagbladet.
Бьорн Ферри: Необходимо заменить все руководство IBU Напомним, накануне в штаб-квартире IBU прошли обыски. Президента организации Андерса Бессеберга подозревают в способствовании употреблению допинга российскими биатлонистами. В докладе WADA сообщается, что Бессеберг получил от представителей России «полный чемодан долларов» в 2013 году.