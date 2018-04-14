«Брага» уничтожила «Пасуш де Феррейру»

В рамках 30-го тура чемпионата Португалии «Брага» на выезде нанесла сокрушительное поражение «Пасуш де Феррейре». Стоит отметить, что с 7-й минуты «бобры» играли вдесятером, что заметно облегчило задачу «канонирам», которые благодаря этой победе поднялись на третье место в турнирной таблице первенства.

"Пасуш де Феррейра" — «Брага» — 1:5 Голы: Эдуарду, 17 — 0:1, Эдуарду, 20 — 0:2, Луис Феллипе , 57 — 1:2, Орта, 62 — 1:3, Данило, 72 — 1:4, Диего Соуза, 90 — 1:5.

Удаление: Жоау Гоиш (7) — «Пасуш де Феррейра».