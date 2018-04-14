Ещё
«Брага» уничтожила «Пасуш де Феррейру»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Брага» уничтожила «Пасуш де Феррейру» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
В рамках 30-го тура чемпионата Португалии «Брага» на выезде нанесла сокрушительное поражение «Пасуш де Феррейре». Стоит отметить, что с 7-й минуты «бобры» играли вдесятером, что заметно облегчило задачу «канонирам», которые благодаря этой победе поднялись на третье место в турнирной таблице первенства.
"Пасуш де Феррейра" — «Брага» — 1:5  Голы: Эдуарду, 17 — 0:1, Эдуарду, 20 — 0:2, Луис Феллипе, 57 — 1:2, Орта, 62 — 1:3, Данило, 72 — 1:4, Диего Соуза, 90 — 1:5.
Удаление: Жоау Гоиш (7) — «Пасуш де Феррейра».
Soccer News: последние новости
Арустамян рассказал, что помешало переходу Маноласа в "Зенит" Экс-защитник "Ливерпуля" Уорнок анонсировал завершение карьеры СМИ узнали, сколько "Манчестер Юнайтед" платит Фергюсону
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото102
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»
Боксер-тяжеловес рассказал о прелестях ожирения
Бушманов: «Спартак» оказался не готов к Лиге Европы
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение