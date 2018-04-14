«Шальке» — «Боруссия Д». Прогноз и ставки на матч 30-го тура немецкого чемпионата по футболу 15 апреля

«Шальке»

После нового года игра «Шальке» преобразилась. Команда Доменико Тедеско перешла на рациональный и бескомпромиссный режим. С декабря-месяца «кобальтовые» больше двух голов не забивали, а последняя ничья случалась с гельзенкирхенцами еще в конце января против «Ганновера» (1:1).

В прошлом туре прервалась самая длинная победная серия «Шальке» в этом сезоне — шесть матчей подряд команда Доменико Тедеско оказывалась сильнее оппонентов. Из них пять раз выигрывала «всухую».

Но в матче с «Гамбургом» (2:3) «кобальтовым» не удалось сыграть в привычный для себя футбол: равные таймы, планомерное давление и контры с балансированием на грани офсайда. «Динозавры» своим перевернутым клином в центре поля (схема 4-1-2-3) смогли захватить широкий фронт атак гельзенкирхенцев.

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Это привело к трудностям при переходе из обороны в атаку у «Шальке» и дало возможность хозяевам строить свои атаки, которые выразились в 18-ти ударах по воротам и трем голам. За шесть последних туров «Гамбург» стал первой командой, огорчившей Фарманна.

«Боруссия Д»

Такой осечкой ближайшего конкурента с радостью воспользовался коллектив Петера Штегера . В последнем туре «шмели» обыграли середняка чемпионата Германии «Штутгарт» 3:0.

С первого тайма «Боруссия Д» начала активно продвигать фронт атаки ближе к воротам «швабов». Однако ничего толкового не выходило до 38-й минуты, когда забил Пулишич. Этот удар остался единственным попаданием в створ в первой половине игры.

Но вторые 45 минут были феноменальными — все 11 ударов пришлись в створ ворот соперника «шмелей». Голы на свой счет записали Бутшуайи и Филипп.

Но выездные матчи даются «Боруссии Д» намного тяжелее: в матче с «Баварией» было всего три попадания в створ (и 6 безответных пропущенных голов), в матче с «Лейпцигом» (1:1) — два попадания, аналогично и в игре с «Боруссией М» (1:0).

Прогноз

Разница в одно очко между клубами заставляет ждать очного поединка еще более, если вспомнить и о третьем угле этого любовного треугольника — «Байере».

Фармацевты тоже недалеко — на расстоянии трех очков от «Боруссии». Но! Леверкузенцы тоже могут потерять очки в матче с «Айнтрахтом», потому в рурском дерби вполне можно ожидать более раскрепощенной игры от обеих команд.

Ставим «ОЗ + ТБ 2,5» за 2,06.