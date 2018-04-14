«Зенит» на своем поле принимает «Анжи»

Стадион: «Санкт-Петербург»

"Зенит" в матче 26 тура РФПЛ встретится с «Анжи». Команду Манчини лихорадит во второй половине сезона, в чемпионате после зимнего перерыва удалось выиграть только одну игру у «Уфы», при том, что соперник возил питерцев весь матч и должен был отыграться. «Ростову» и «Амкару» забить не удалось, а «Краснодару» «Зенит» и вовсе проиграл на своем поле.

Трудности у питерцев начались еще в конце прошлого года, когда у команды произошел спад. «Зенит» не мог выиграть в пяти встречах подряд (в четырех из них не удавалось забить). Замолчал Кокорин, а весной и вовсе получил травму. Аргентинцы никак себя не проявляли, хотя Ригони забивал в Лиге Европы, Манчини ему практику в чемпионате практически не давал. В итоге В РФПЛ аргентинец так ни разу и не отличился. Зимой команду покинули игроки атаки Шатов и Дзюба. Первый успел забить в ворота «Зенита» на стадионе «Санкт-Петербург», второй клепает голы за «Арсенал», ему на смену пригласили Заболотного из «Тосно», который пока не может доказать свою состоятельность и забить первый гол за команду. Манчини же сам отдал атакующих игроков, а затем начал жаловаться, что у него нет нападающих. На лицо непоследовательность и непрофессионализм. Нужно признать, что итальянец провалился в «Зените», он уже наверняка прорабатывает пути к отступлению, на горизонте работа со сборной Италии, куда его активно сватает пресса.

"Анжи" находится в зоне стыковых матчей, но при этом команда не выглядит безнадежной. Этой весной махачкалинцы отобрали очки у «Краснодара» и «Рубина», обыграли прямого конкурента «Тосно». Осенью «Анжи» и вовсе едва поочередно не обыграл "Спартак" и «Зенит», однако дожать именитых соперников не сумел, пропустив в концовке. Обе игры завершились 2:2, наверняка «орлы» будут не против разделить очки и в ближайшей игре в Санкт-Петербурге.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 21 матч: девять побед у «Зенита», две — у «Анжи», десять ничьих.

Три последних очных матча завершились вничью.

"Анжи" последний раз побеждал «Зенит» в 2002 году.

Ориентировочные составы:

"Зенит": Лунев, Смольников, Мевля, Иванович, Кришито, Кузяев, Ерохин, Паредес, Жирков, Дриусси, Заболотный.

"Анжи": Лория, Данченко, Самарджич, Брызгалов, Полуяхтов, Тетрашвили, Антон, Хубулов, Лескано, Маркелов, Будковский.

Прогноз на матч «Зенит» — «Анжи»

"Зенит" фаворит, но таковым он был и в матчах с «Амкаром», «Ростовом», «Краснодаром». На бумаге питерцы должны набирать три очка, однако команда никак не может найти свою игру, чем может воспользоваться «Анжи», которому отступать некуда.

Букмекеры предлагают на победу «Зенита» коэффициент 1.40, на ничью — 5.00, на «Анжи» — 9.20.