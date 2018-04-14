Прогноз на матч Аталанта — Интер: кто будет ближе к победе

«Аталанта» — «Интер». Прогноз на матч 32-го тура итальянской Серии А (14.04.2018, 21:45 мск).

В центральном матче субботней программы очередного тура итальянского чемпионата «Аталанта» сыграет дома с «Интером». Обе команды активно стараются решать свои турнирные задачи — бергамаски борются за зону Лиги Европы, а миланцы — за зону Лиги чемпионов. Для того, чтобы увеличить шансы в вопросе достижения поставленных целей, обе команды нуждаются в победе, так что можно не сомневаться, что поединок на «Атлети Адзурри д'Италия» подарит болельщикам захватывающий и бескомпромиссный футбол. Букмекеры в этом матче совсем не видят фаворита, предлагая практически равные коэффициенты на победу каждой из сторон.

Команда

"Интер"

50:22 "Аталанта"

47:34 "Аталанта"

"Аталанта" никак не может обрести стабильность, рискуя всё же остаться без еврокубков на следующий сезон. Перед двухнедельной паузой на матчи национальных сборных бергамаски красиво разгромили в гостях «Верону» (5:0), а после паузы разобрались дома с «Удинезе» (2:0). Ничего практически не предвещало проблем для команды Джан Пьеро Гасперини, но в позапрошлом туре она проиграла в родных стенах своему прямому конкуренту «Сампдории» (1:2). А неделю назад «Аталанта» в гостевом матче с трудом ушла от поражения в матче с аутсайдером чемпионата СПАЛом (1:1).

"Интер"

С конца февраля «Интер», казалось, снова набрал очень хороший ход, который позволит закрепиться в лидирующей четвёрке чемпионата. Команда Лучано Спаллетти выдала 5-матчевую серию без пропущенных голов, что правда, дважды при этом сыграв вничью, дома не сумев обыграть «Наполи» (0:0), а также не сумев дожать в дерби «Милан» (0:0). Болельщики «нерадзурри» были довольны игрой в миланском дерби, сетуя лишь на не реализацию собственных голевых возможностей. Но в прошлом туре у «Интера» возникли уже заметные игровые проблемы, которые вылились во вполне закономерное выездное поражение от «Торино» (0:1).

Где смотреть матч

В 21:40 по московскому времени трансляция матча «Аталанта» — «Интер» начнётся на телеканале «Матч! Футбол 2». Также все желающие могут подробно узнавать обо всех событиях матча на портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Аталанта" существенно уступает «Интеру» по статистике личных встреч: +23=29-65, разница мячей — 107:212. Но в прошлом сезоне бергамаскам удалось победить дома со счётом 2:1. Что правда, в Милане год назад «Интер» размазал «Аталанту» со счётом 7:1. В нынешнем сезоне миланцы победили в родных стенах со счётом 2:0, благодаря дублю Икарди в первой половине второго тайма.

Интересные факты

"Аталанта" выиграла лишь 2 из последних восьми домашних матчей (+2=2-4, 7:8);

"Аталанта" забивала в 13-ти из 14-ти последних домашних матчей чемпионата;

"Интер" пропустил 22 гола в чемпионате. Меньше только у «Ювентуса» (18) и «Наполи» (21);

"Интер" пропустил лишь 1 гол в последних шести турах (+3=2-1, 10:1);

"Интер" выиграл лишь 1 из последних девяти выездных матчей (+1=4-4, 7:7);

Нападающий «Интера» Икарди является вторым бомбардиром чемпионата — 24 забитых гола. Больше только у форварда «Лацио» Иммобиле (27).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"