Завтра вечером изменятся схемы автобусов №39 и №75 

Завтра, 15 апреля, в связи с проведением тестового матча на «Ростов-Арене» с 14 до 23 часов не будет приостановлена работа автобусного маршрута №39 «Центральный рынок — Базы отдыха». Об этом сообщает департамент транспорта города. В эти же часы схема автобусов маршрута №75, следующий с Центрального рынка, будет сокращена до ТРК «МегаМаг». Для организации доставки болельщиков на стадион будут работать 45 автобусов-шаттлов, их распределят по трем маршрутам: S3 Пл. Гагарина — стадион «Ростов-Арена» (подземный пешеходный переход) S4 Привокзальная площадь — стадион «Ростов-Арена». S7 Старый аэропорт — стадион «Ростов-Арена» (остановки у стадиона «Олимп-2» и у РИНХа). Проезд в них будет бесплатный, интервал движения — 10 минут. Также с ТРК «МегаМаг» можно будет уехать на маршрутных такси №№ 49-МТ, 77-МТ, 92-МТ. Напомним, завтра ФК «Ростов» встретится со «СКА-Хабаровск».