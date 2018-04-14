Ещё
Завтра вечером изменятся схемы автобусов №39 и №75
Далее:
Читайте также:
Ещё

Завтра вечером изменятся схемы автобусов №39 и №75 

Деловое сообщество 1 час назад
Завтра, 15 апреля, в связи с проведением тестового матча на «Ростов-Арене» с 14 до 23 часов не будет приостановлена работа автобусного маршрута №39 «Центральный рынок — Базы отдыха». Об этом сообщает департамент транспорта города. В эти же часы схема автобусов маршрута №75, следующий с Центрального рынка, будет сокращена до ТРК «МегаМаг». Для организации доставки болельщиков на стадион будут работать 45 автобусов-шаттлов, их распределят по трем маршрутам: S3 Пл. Гагарина — стадион «Ростов-Арена» (подземный пешеходный переход) S4 Привокзальная площадь — стадион «Ростов-Арена». S7 Старый аэропорт — стадион «Ростов-Арена» (остановки у стадиона «Олимп-2» и у РИНХа). Проезд в них будет бесплатный, интервал движения — 10 минут. Также с ТРК «МегаМаг» можно будет уехать на маршрутных такси №№ 49-МТ, 77-МТ, 92-МТ. Напомним, завтра ФК «Ростов» встретится со «СКА-Хабаровск».
Деловое сообщество: последние новости
Митрополит усадил духовенство Ростова за парты «Ростов-Арена» обзавелась кадастровыми документами Паровоз-ветеран Сталинграда отправится в патриотический тур по городам России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»
Липницкая опубликовала откровенное фото
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Бушманов: «Спартак» оказался не готов к Лиге Европы
Фуркад пожелал россиянину лишения золота Олимпиады2
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение