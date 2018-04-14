Ещё
Орлов: «Паредес будет выбирать между „Ювентусом“ и „Реалом“? Я захохотал»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Орлов: «Паредес будет выбирать между „Ювентусом“ и „Реалом“? Я захохотал» 

SPORT24.ru 31 минуту назад
Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о сообщениях СМИ, согласно которым полузащитник ”Зенита” Леандро Паредес находится в сфере интересов ”Реала”, «Ювентуса» и ”Манчестер Юнайтед”.
”Мне показали информацию, согласно которой Паредес после сезона будет выбирать между «Ювентусом» и «Реалом». Я захохотал, конечно. У него хорошие данные, поставленный удар, может сыграть в эпизоде, но он абсолютно не утруждает себя черновой работой в защите. Пересмотрите гол Шатова за «Краснодар» в ворота «Зенита». Это как раз зона, где должен быть Паредес. А он смотрел за эпизодом, как телезритель. Даже не побежал! И такие детские ошибки у него повторяются довольно часто. Он несостоявшийся игрок, а агенты ему снесли голову своими предложениями от «Ювентуса» и «Реала». Но он еще только способный игрок, ему еще надо вырасти. Он в «Зените» не стал ведущим игроком”, — сказал Орлов в эфире «ГСО live».
SPORT24.ru: последние новости
Эриксен может перейти в "Барселону" в обмен на Андре Гомеша Хайнкес: «Надеюсь, день матча с «Баварией» будет не лучшим для Роналду» Вальверде: «После поражения от «Ромы» Месси ведет себя тише, чем обычно»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»
Липницкая опубликовала откровенное фото
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Бушманов: «Спартак» оказался не готов к Лиге Европы
Фуркад пожелал россиянину лишения золота Олимпиады2
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение