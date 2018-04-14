Орлов: «Паредес будет выбирать между „Ювентусом“ и „Реалом“? Я захохотал»

”Мне показали информацию, согласно которой Паредес после сезона будет выбирать между «Ювентусом» и «Реалом». Я захохотал, конечно. У него хорошие данные, поставленный удар, может сыграть в эпизоде, но он абсолютно не утруждает себя черновой работой в защите. Пересмотрите гол Шатова за «Краснодар» в ворота «Зенита». Это как раз зона, где должен быть Паредес. А он смотрел за эпизодом, как телезритель. Даже не побежал! И такие детские ошибки у него повторяются довольно часто. Он несостоявшийся игрок, а агенты ему снесли голову своими предложениями от «Ювентуса» и «Реала». Но он еще только способный игрок, ему еще надо вырасти. Он в «Зените» не стал ведущим игроком”, — сказал Орлов в эфире «ГСО live».