Кто любимчик местных СМИ? Рейтинг депутатов Курганской областной думы

Представляю вашему вниманию медиарейтинг депутатов Курганской областной думы за январь–март 2018 года. Рейтинг был составлен с помощью сервиса «Яндекс. Новости» с региональными настройками. Также вы можете ознакомиться с статистикой ИА «Уральский Мередиан» по популярности депутатов Курганской городской думы.

Проанализировав новости, я пришел к выводу, что чаще всего депутаты делились мыслями о выборах Президента России. Лидирует член политической партии «Единая Россия» Дмитрий Фролов с 151 упоминанием в новостях. На 2 месте расположился Евгений Кафеев, а cледом идет Сергей Муратов . В пятерку также вошли Владимир Остапенко с 34 и Василий Кислицын с 26 упоминаниями.

Таблицу подготовил Сергей Добров