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Кто любимчик местных СМИ? Рейтинг депутатов Курганской областной думы
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Кто любимчик местных СМИ? Рейтинг депутатов Курганской областной думы 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Представляю вашему вниманию медиарейтинг депутатов Курганской областной думы за январь–март 2018 года. Рейтинг был составлен с помощью сервиса «Яндекс. Новости» с региональными настройками. Также вы можете ознакомиться с статистикой ИА «Уральский Мередиан» по популярности депутатов Курганской городской думы.
Проанализировав новости, я пришел к выводу, что чаще всего депутаты делились мыслями о выборах Президента России. Лидирует член политической партии «Единая Россия» Дмитрий Фролов с 151 упоминанием в новостях. На 2 месте расположился Евгений Кафеев, а cледом идет Сергей Муратов. В пятерку также вошли Владимир Остапенко с 34 и Василий Кислицын с 26 упоминаниями.
Сразу несколько депутатов упоминались в СМИ только трижды: Андрей Шиншин, Александр Обласов, Владимир Левитский, Александр Немиров, Олег Колташов, Максим Харлов, Андрей Половинкин. В тридцатку не вошли лишь Владимир Хабаров и Николай Морковин, о них упоминаний нет. Чем заняты эти депутаты, остается только догадываться.
Таблицу подготовил Сергей Добров
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