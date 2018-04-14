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Геннадий Орлов: «Головин — способный игрок, но совершает детские ошибки. Я бы сравнил его с Паредесом»
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Геннадий Орлов: «Головин — способный игрок, но совершает детские ошибки. Я бы сравнил его с Паредесом» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Известный телекомментатор Геннадий Орлов назвал полузащитника ЦСКА Александра Головина способным, но еще не состоявшимся игроком. По словам журналиста, он как и хавбек "Зенита" Леандро Паредес совершает детские ошибки.
— Я общался с московскими коллегами, которые были на ответном матче 1/4 финала Лиги Европы между ЦСКА и «Арсеналом» (2:2), — сказал Орлов в своем видеоблоге «ГСО Live». — Они рассказывали, что болельщики английской команды и те, кто возле команды, считают, что Головин будет играть у них. Если Венгер останется, то Головин уедет в «Арсенал». Тренеру он нравится. Головин — хороший игрок, убеждаешься в этом каждый раз. Но он еще ходит в способных футболистах, а не в состоявшихся. У него еще бывают детские ошибки в силу возраста, менталитета. Я бы сравнил его с Паредесом.
Мне тут в эфире "Эхо Москвы" сказали, что Паредес после сезона будет выбирать между «Ювентусом» и "Реалом", ну я захохотал конечно. У Паредеса хорошие данные, хороший поставленный удар, штрафные и угловые, может сыграть в эпизоде. Но абсолютно не утруждает себя черновой работой в защите, а его ставят опорным в «Зените». Когда Шатов забивал ("Зениту в 25-м туре чемпионата России. — Прим. «СЭ»), Паредес смотрел на него как телезритель. У аргентинца детские ошибки, такие моменты как с Шатовым повторяются часто. Он тоже не состоявшийся игрок, ему агенты голову снесли предложениями от «Ювентуса» и «Реала». Он только способный игрок, в «Зените» он еще не стал ведущим футболистом. В нынешнем сезоне 21-летний Головин провел за ЦСКА 37 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. В активе 23-летнего Паредеса пять голов и семь результативных передач в 32 играх за «Зенит».
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