Геннадий Орлов: «Головин — способный игрок, но совершает детские ошибки. Я бы сравнил его с Паредесом»

— Я общался с московскими коллегами, которые были на ответном матче 1/4 финала Лиги Европы между ЦСКА и «Арсеналом» (2:2), — сказал Орлов в своем видеоблоге «ГСО Live». — Они рассказывали, что болельщики английской команды и те, кто возле команды, считают, что Головин будет играть у них. Если Венгер останется, то Головин уедет в «Арсенал». Тренеру он нравится. Головин — хороший игрок, убеждаешься в этом каждый раз. Но он еще ходит в способных футболистах, а не в состоявшихся. У него еще бывают детские ошибки в силу возраста, менталитета. Я бы сравнил его с Паредесом.