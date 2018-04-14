Как уборщица помогла ЦСКА

Англоязычное слово «sweep», более привычное для болельщиков кёрлинга, имеет своё узкое применение и в хоккее. В заокеанских сериях плей-офф оно означает сухую победу со счётом 4:0 — то есть, когда более сильный из соперников буквально «выметает» оппонента из турнирной сетки. Но бывают случаи, когда и в применении к хоккею пресловутый «свип» обретает дословное значение — почти как в древней шотландской забаве с гранитными камнями.

Шёл перерыв шестого матча финала Западной конференции, игравший дома ЦСКА уступал СКА со счётом 0:2 и все события матча, произошедшие до этой секунды, явно намекали на возвращение серии в Санкт-Петербург. Но как однажды заметил один из оппонентов легендарного эстонского гроссмейстера Пауля Кереса : «Я предусмотрел всё, кроме того, что вы снимете пиджак».

Мимо творческой бригады телеканала, транслировавшего игру, прямо в кадре прошагала уборщица. Ведущие посмеялись бы и забыли, если бы ход встречи после этого не повернулся на 180 градусов.

ЦСКА выиграл со счётом 3:2 и досрочно завершил серию. И в стартующем 14 апреля финале именно столичные «армейцы» поспорят за главный трофей. В истории российского хоккея было ещё несколько таких, невольных талисманов.

История первая, грустная

В 1993 году магнитогорский «Металлург», только набиравший силу в ту пору, путешествовал по Норвегии в рамках предсезонного сбора. И по дороге на один из матчей коммерческого турнира автобус уральского клуба сбил перебегавшего через дорогу лисёнка. Пострадавшего тут же подобрали врачи «Металлурга» и пока клуб добывал себе победу в матче за главный приз, доктора боролись за жизнь животного.

К сожалению, сбитый лисёнок умер, но возродился в образе маскота магнитогорцев — лиса Тимоши, который уже долгие годы развлекает болельщиков «Магнитки» во время матчей.

Так довольно трагическая история стала началом пути на трибунах одного из самых узнаваемых талисманов клубов КХЛ.

История вторая, пернатая

Весна 2013 года. «Трактор» ведёт борьбу с московским «Динамо» в финале розыгрыша Кубка Гагарина. Пятый матч, счёт в серии — 3:1 в пользу «бело-голубых». И тут, перед началом игры, прямо на игровой площадке внезапно объявляется воробей. Самый настоящий, бодро чирикающий и машущий крыльями. Как выяснилось чуть позже, в поддержку гостей с Урала.

В качестве временной резиденции пернатый представитель фауны избрал перекладину одних из двух ворот — и именно в этом створе побывали все семь шайб, отмеченные в протоколе той игры. Четыре из них пропустили динамовцы, а это значит, что серия возвращалась в Челябинск.

Болельщики столичного клуба даже шутили, что «пернатого лазутчика» подослали «ястребы», то есть, болельщики «Авангарда» — в отместку за поражение в финале годичной давности.

Челябинцы за примету тоже «зацепились» — и пока режиссёр трансляции смаковал замедленный повтор взлёта воробья со счастливой для «Трактора» перекладины, инициативная группа в буквальном смысле ловила свою «птицу счастья». Не поймали — и на челябинском матче воробей мало того, что оказался только в виде изображения на баннере, так ещё и баннер этот по недосмотру в ключевой момент игры оказался не за теми воротами.

Так и улетела мистическая челябинская птица удачи — верх в шестом матче взяли динамовцы, которые и подняли над головами заветный трофей.

История третья, пушистая

Но был у «Динамо» в той серии и свой козырь. Имя ему, а вернее, ей — кошка Машка. Рыжая представительница животного мира, в отличие от воробья — завсегдатай «Лужников». И Олег Знарок , возглавлявший в ту пору «бело-голубых», был с ней очень хорошо знаком. А уж персональный титр на английском языке, сообщавший телезрителям, что это именно «динамовская кошка» Машка, и вовсе сделал её знаменитостью континентального масштаба.

Хорошо известна хоккейным болельщикам и история владивостокской кошки Матроски, сначала забравшейся в продуктовый магазин и съевшей там деликатесов на несколько десятков тысяч рублей, а потом принятой на попечение хоккейным «Адмиралом» — подальше от гнева хозяев торговой точки. К сожалению, Матроска умерла, и в память о ней установили скульптуру.

Так что талисман команды, в меру сил помогающий официальному маскоту, может быть любым, — со шваброй, перьями или даже хвостом, — главное, чтобы результат давал исправно. И тогда ему простят практически всё — от слегка подпорченной телекартинки до нескольких килограммов нелегально съеденной рыбы.