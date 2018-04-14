Ушаков: «ВТБ-Арена» в Петровском парке пока не готова принимать матчи КХЛ

Ранее пресс-служба «ВТБ-Арены» сообщала ТАСС, что «Динамо» сможет начать новый сезон КХЛ на ледовой арене имени Аркадия Чернышева.

"Конечно, нам хотелось бы играть на арене в Петровском парке. Это историческое место, но в настоящее время никаких документов о готовности этой арены нет. Они не были предоставлены ни нам, ни в КХЛ. Даже визуальный осмотр не внушает доверия в том, что она будет готова", — сказал Ушаков.

"Если в ближайшее время гарантийные документы не будут представлены, то нам придется подписать договор с «Ледовым дворцом ВТБ». КХЛ надо составлять календарь на следующий сезон, и они нас «трясут», чтобы мы представили загруженность арены, на которой будем играть", — добавил он.

"Динамо" с сезона-2015/16 выступает на арене «ВТБ-Ледовый дворец».