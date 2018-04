Зря команда Малкина унизила «Филадельфию». Вот жесткий ответ «летчиков» (видео)

Наша традиционная рубрика «Три гвоздя НХЛ» — теперь о розыгрыше Кубка Стэнли.

1. ОТВЕТ «ФИЛЛИ»

Почему-то мне казалось, что именно так и будет. В первом матче «Питтсбург» уничтожил «Филадельфию», даже надругался над ней, разгромив со счетом 7:0, а капитан Сидни Кросби сделал хет-трик.

Toomuch, как говорят в Северной Америке. Переборщили. В итоге «Филли» стала напоминать загнанного в угол зверя. И вот из этого угла они и прыгнули.

SHAYNE GOSTISBEHERE SNEAKS ONE PAST MURRAY AND THE FLYERS LEAD 1-0!#EarnTomorrow 1 — 0 #3elieve (Penguins lead series 1-0) pic.twitter.com/qUbrpbvqki

— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 14 апреля 2018 г.

Причем «Питтсбургу» жутко не везло. Первый гол «Филадельфия» забила в большинстве за 37 секунд до конца первого периода, когда весьма спорно удалили Зака Астона-Риза. Так была прервана сухая серия вратаря

Мэтта Мюррея , которая длилась 225 минут и 49 секунд.

SEAN COUTURIER BANKS ONE HOME TO DOUBLE THE FLYERS LEAD! #EarnTomorrow 2 — 0 #3elieve (Penguins lead series 1-0) pic.twitter.com/eR8D5Fljqj

— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 14 апреля 2018 г.

Вторая шайба влетела от защитника Криса Летанга , хотя записали ее на Шона Кутьюрье. Итого — 0:2, хотя матч был в принципе равным.

TRAVIS KONECNY POTS HIS FIRST CAREER PLAYOFF GOAL! TREMENDOUS EFFORT AND IT'S 3-0!#EarnTomorrow 3 — 0 #3elieve pic.twitter.com/R3QvKPxCUM

— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 14 апреля 2018 г.

«Питтсбург» старался, звенели штанги за спиной вратаря Брайана Эллиотта , Кросби не забивал после выхода один в ноль, а потом не попадал с метра в пустые ворота. В общем, аномалия. Сидни с досады даже ударил клюшкой об перекладину.

Crosby missed wide open net and breaks stick in half. #PHIvsPIT #LetsGoPens #LetsGoFlyers pic.twitter.com/969Fau8ndl

— NikosMichalsOfficial🏒 (@michals_nikos) 14 апреля 2018 г.

«Филадельфия» же забила еще два. Эллиотт сделал 34 сэйва и ответил на шутку Ильи Брызгалова своей игрой — рано его еще списывать со счета. Кутюрье — гол и две передачи.

SEAN COUTURIER WITH THE NO-LOOK BETWEEN-THE-LEGS BEAUTY OF A PASS TO NOLAN PATRICK WHO ONE-TIMES IT HOME INTO THE NET FOR HIS FIRST CAREER PLAYOFF GOAL! WHAT AN INCREDIBLE PLAY!#EarnTomorrow 4 — 0 #3elieve pic.twitter.com/h2Bxdihh7o

— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 14 апреля 2018 г.

PATRIC HORNQVIST SNAPS ONE TOP SHELF TO BRING THE PENGUINS WITHIN 3!#EarnTomorrow 4 — 1 #3elieve pic.twitter.com/6fIURjFd4X

— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 14 апреля 2018 г.

2. ЗАРУБА В ВЕГАСЕ

Конечно, это вам не Кубок Гагарина. Как вы помните, недавно ЦСКА бился с «Йокеритом». Та игра началась в 19.30, а закончилась полвторого ночи, когда одна часть зрителей ушла домой, пока не закрылось метро, другая тихо закемарила на трибуне, а третья вела себя очень активно, взбудораженная тем, что участвует в историческом событии. Это ведь рекорд КХЛ на все времена!

Рекорд НХЛ — матч длился 176 минут и 30 секунд, причем это было еще в 1936 году.

Ну а тут — в первой встрече «Вегас» на характере одержал победу над «Лос-Анджелесом» — 1:0. И вот теперь шла такая же упорная борьба с безумным количеством силовых приемов (136 на две команды). А если добавить к этому блокированные броски (59 в сумме), то вообще станет прекрасно.

ALEX TUCH ON THE POWERPLAY! VEGAS LEADS 1-0 IN THE FIRST!#VegasBorn 1 — 0 #GoKingsGo (Vegas leads series 1-0) pic.twitter.com/i10hbqIgVm

— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 14 апреля 2018 г.

В основное время команды забивали в большинстве. Сначала у хозяев отличился лучший друг Вадима Шипачева — Алекс Так. А у «Лос-Анджелеса» потом забил малоизвестный защитник Пол Лэдью.

PAUL LADUE SNIPES ONE HOME FROM THE POINT TO TIE IT UP AT 1 FOR THE KINGS!#VegasBorn 1 — 1 #GoKingsGo pic.twitter.com/0mHJri98Uz

— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 14 апреля 2018 г.

Бросил издалека, и шайба влетела в сетку через скопление игроков. Кажется, только так феноменально надежному Марку-Андре Флери и можно забить.

ERIK HAULA IN OVERTIME! VEGAS HAS DONE IT! WHAT A GAME, WHAT A FINISH!#VegasBorn 2 — 1 #GoKingsGo FINAL (Vegas leads series 2-0) pic.twitter.com/8UzQgopO8E

— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 14 апреля 2018 г.

Второй овертайм. 95 минут и 23 секунды. И вот Эрик Хаула прорывается по правому флангу, ловит защиту «Кингз» на ошибке. Проходит к воротам и переигрывает Джонатана Куика. Третья игра теперь пройдет в Калифорнии. И если там «Вегас» снова победит, то команда-новичок окажется одной ногой в полуфинале Западной конференции. Это сказка о Золушке наяву, конечно.

3. МОЩНЫЙ «ВИННИПЕГ»

Еще одна команда, которая близка ко второму раунду — это «Виннипег», который уже во втором матче уверенно переиграл «Миннесоту». Вы скажете, что «Винни-Пухи» в первой игре отскочили, и «дикари» там их чуть не дожали? Но не дожали ведь. Вообще «Виннипег» в этой серии выглядит очень убедительно.

ZACH PARISE SETS THE RECORD FOR MOST PLAYOFF GOALS IN MINNESOTA WILD HISTORY, PASSING MARIAN GABORIK!#WPGWhiteout 4 — 1 #MNWild pic.twitter.com/y4FDSxOtp3

— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 14 апреля 2018 г.

При том, что вратаря «Уайлд» загружали так, что Деван Дубник сделал аж 40 сэйвов. А вот вратарь «Джетс» Коннор Хеллебак (16 сэйвов) имел мало работы.

Вообще статистика говорит, что если команда победила в первых двух матчах серии (2-0), то она возьмет всю серию с вероятностью 88,7% (236-30).

PATRIK LAINE WIRES ONE PAST DUBNYK FROM BEHIND THE CIRCLE! WHAT A SHOT!#WPGWhiteout 4 — 0 #MNWild pic.twitter.com/TyZikB8KEq

— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 14 апреля 2018 г.

И еще есть мысль что наследник Овечкина — Патрик Лайне — уже сейчас играет в плей-офф получше, чем его прототип. Но… Этот Кубок Стэнли только стартовал, поэтому с выводами подождем.

ТАБЛО ДНЯ Питтсбург — Филадельфия — 1:5 (0:1, 0:1, 1:3) Хорнквист — Гостисбир, Кутюрье (ПРОВОРОВ), Кончены (ПРОВОРОВ), Патрик, Макдональд П: Малкин (0+0; -2, 0, 4, 23.16) Ф: Проворов (0+2; +2, 0, 0, 27.30) Счет в серии: 1-1 Виннипег — Миннесота — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) Майерс, Штясны, Копп, Лайне — Паризе Счет в серии: 2-0 Вегас — Лос-Анджелес — 2:1 ОТ2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) Так, Хаула — Лэдью Счет в серии: 2-0 В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время. Вратари: броски — сэйвы; % отраженных бросков, время.