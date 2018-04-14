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Павел Колобков: Не надо реагировать на публикации Reuters о расизме на матче ЦСКА — «Арсенал»
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Павел Колобков: Не надо реагировать на публикации Reuters о расизме на матче ЦСКА — «Арсенал» 

Советский спорт 1 час назад
Министр спорта России Павел Колобков призвал не реагировать на публикации агентства Reuters, которое, ссылаясь на своего фотографа, обвинило болельщиков ЦСКА в расизме на ответном матче ¼ финала Лиги Европы с «Арсеналом» (2:2).
Reuters обвинил болельщиков ЦСКА в расизме на матче с «Арсеналом»
«На такие публикации даже реагировать не надо, — приводит «Р-Спорт» слова Колобкова. — Реагировать необходимо только на официальные заявления делегата УЕФА, если он отметил в рапорте, что подобные инциденты были. Но, как писали, УЕФА проявлений расизма не отметил, так что и реагировать не стоит.
Реагируя на всякие фантазии, мы только разжигаем интерес к этой теме. А ее на самом деле нет. Если есть реакция УЕФА, нужно реагировать и действовать. А если газеты пишут, любая наша реакция им только на руку».
Напомним, Reuters сообщило о том, как фанаты десятки раз по ходу матча оскорбляли Дэнни Уэлбека и Алекса Ивоби, когда игра проходила рядом с трибуной. Также расистскими выкриками был встречен первый гол гостей, забитый Уэлбеком.
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