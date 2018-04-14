Президиум Всероссийской федерации плавания рассмотрит вопрос по тренеру сборной 25 апреля

МОСКВА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс /. Заседание президиума Всероссийской федерации плавания (ВФП), на котором будет рассмотрен вопрос о назначении нового главного тренера национальной сборной, пройдет 25 апреля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации плавания (ВФП).

С 20 по 25 апреля в Москве пройдет чемпионат России по плаванию.

"Заседание президиума состоится 25 апреля, в последний день чемпионата России", — говорится в сообщении.