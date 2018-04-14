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Президиум Всероссийской федерации плавания рассмотрит вопрос по тренеру сборной 25 апреля
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Президиум Всероссийской федерации плавания рассмотрит вопрос по тренеру сборной 25 апреля 

ТАСС 42 минуты назад
МОСКВА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Заседание президиума Всероссийской федерации плавания (ВФП), на котором будет рассмотрен вопрос о назначении нового главного тренера национальной сборной, пройдет 25 апреля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации плавания (ВФП).
С 20 по 25 апреля в Москве пройдет чемпионат России по плаванию.
"Заседание президиума состоится 25 апреля, в последний день чемпионата России", — говорится в сообщении.
На пост главного тренера сборной России претендуют старший тренер сборной команды России по плаванию Сергей Чепик, заслуженный тренер России Александр Клоков, спортивный менеджер комплексных международных соревнований и судья международной категории Вадим Ахмадиев. В ноябре прошлого года пост главного тренера национальной команды покинул Сергей Колмогоров, возглавлявший сборную с 2015 года.
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