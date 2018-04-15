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WSBK: Итоги третьего этапа чемпионата
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WSBK: Итоги третьего этапа чемпионата 

Motonews.ru 1 час назад
Фото: Motonews.ru
В Испании на треке Арагон состоялся очередной, уже третий по счету этап чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам серии World Superbike.
В главном классе серии первую гонку уикенда, которая была подвергнута рестарту из-за массовой аварии после трех кругов, выиграл британец Джонни Рэй на Kawasaki, вторым стал британец Чаз Дэвис на Ducati, третьим — испанец Хави Форес тоже на Ducati. До финиша добрались 17 гонщиков, при том что на старте был заявлен 21 пилот.
Во второй гонке уикенда на старт вышли 20 пилотов, до конца добрались 19. В классе «супербайк» победил Дэвис, вторым стал Рэй, третьим стал итальянец Марко Меландри на Ducati.
В этом этапе принял участие и российский гонщик Владимир Леонов, который вышел на трек от имени команды SBP Racing Team на Kawasaki. Но он не смог продемонстрировать сколь-либо достойных результатов — в первой гонке он не вышел на старт после рестарта, а во второй смог финишировать лишь 18-м.
Общий зачет в категории «супербайк» после трех этапов чемпионата (из 13) возглавляет британец Джонни Рэй на Kawasaki (114 очков), на второй строчке идет британец Чаз Дэвис на Ducati (102 очка), на третьем месте — итальянец Марко Меландри на Ducati (96 очков).
В классе «суперспорт» гонку в Арагоне выиграл немец Сандро Кортезе на Yamaha, вторым стал итальянец Федерико Карикасуло тоже на Yamaha, а третьим — француз Жюль Клузель тоже на Yamaha. Гонку начали 28 пилотов, закончили 24.
В общем зачете класса supersport после трех этапов лидирует француз Лукас Махиас на Yamaha (58 очков), вторым идет немец Сандро Кортезе на Yamaha (54 очка), третий — швейцарец Рэнди Крумменахер на Yamaha (50 очков).
Следующий этап чемпионата WSBK-2018 состоится через неделю, 20-22 апреля, в Нидерландах на трассе Ассен.
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