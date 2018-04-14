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«Саутгемптон» — «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Саутгемптон» — «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Челси» гостит у «Саутгемптона» в поединке 34-го тура чемпионата Англии.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Саутгемптон
Челси
Маккарти АлексБеднарек ЯнЙосида Майя • Худт Уэсли • Седрик Соареш • Ромеу Ориоль • Хёйбьерг Пьер-Эмиль • Бертранд Райан • Уорд-Праус Джеймс • Тадич Душан • Лонг Шейн
Запасные: Форстер Фрейзер • Габбьядини Маноло • Остин Чарльз • Лемина Марио • Буфаль Софьян • Маккуин СэмСимс Джошуа
Куртуа Тибо • Аспиликуэта Сесар • Кэхилл ГариКристенсен Андреас • Дзаппакоста Давиде • Фабрегас Сеск • Канте Н'Голо • Алонсо МаркосВиллиан Боргес • Азар Эден • Мората Альваро
Запасные: Мозес Виктор • Жиру Оливье • Педро Родригес • Баркли Росс • Кабальеро Вилли • Бакайоко Тьемуа • Эмерсон Палмиери
14 апреля. Стадион «Сент-Мэрис» (Саутгемптон).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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