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Молодёжка «Краснодара» одолела «Арсенал» и на шесть очков оторвалась от ЦСКА
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Молодёжка «Краснодара» одолела «Арсенал» и на шесть очков оторвалась от ЦСКА 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Молодёжка «Краснодара» сделала очередной большой шаг к золоту первенства России. Команда, которую тренировал Мурад Мусаев, дома разобралась с «Арсеналом» (3:1) и набрала 62 очка, что на шесть больше, чем у идущего вторым ЦСКА.
В параллельно игре «Ростов» не смог разжиться очками, принимая «СКА-Хабаровск» — 1:2. Гости забили два мяча до перерыва и удержали победу.
Протокол игры
Краснодар (мол.)
Арсенал Тула (мол.)
(1:0) Черников Александр 6'
17' Шолох Эдуард (1:1)
(2:1) Кутовой Максим 54'
(3:1) Ивашин Андрей 72'
Сафонов МатвейБородин Сергей Алексеевич 79' (Текучёв Андрей (79') • Бочко Николай 67' (Насонкин Илья (67') • Ивашин Андрей • Мартынов ИльяГолубев АртёмУткин Даниил 83' (Сперцян Самел (83') • Черников Александр • Кутовой Максим • Халназаров Рустам • Иван Вирджил-Андрей
Запасные: Адамов ДенисКуражов Роман • Яськов Дмитрий • Пелих Данил
Ушаков ВиталийБеляев МаксимОсипов Александр 42' • Веприков Игорь 90' • Ивакин Ярослав • Максумов Джамшед • Шолох Эдуард 46' (Лобзин Аркадий (46') • Сикоев АсланбекАджоев Гурам 30' 46' (Буранов Данила (46') • Баринов Даниил • Седых Денис
Запасные: Антипов КонстантинМаркин КонстантинГребенщиков Александр
14 апреля.
Протокол игры
Ростов (мол.)
СКА-Хабаровск (мол.)
14' Зотов Никита (0:1)
45' Максименко Александр (0:2)
(1:2) 76'
Ермаков ДанилаСухомлинов МаксимНескоромный Алексей 46' (Забродин Сергей (46') • Захаров АлександрДумбия МуссаМкртчян Норик 46' (Киряков Сергей (46') • Осинов МихаилЧуперка Валерий • Dmitri Weber 72' (Петров Роман (72') • Ларченков Вячеслав • Соловьёв Дмитрий 84' (Крюков Никита (84')
Запасные: Тананеев ДмитрийАйдаров Сергей • Карнута Денис • Волков Игорь
Агафонов Вячеслав • Блохин Кирилл 64' • Кучин Алексей • Сафронов Степан • Максименко Александр Дмитриевич • Головатюк Андрей • Зотов Никита • Ломаченко Александр 58' (Слесарев Роман (58') • Махатадзе ГеоргийБарбаро АлехандроАгаронян Манвел
Запасные: Акишин Александр • Гульм Артур • Бобровский Артём • Брюханов Илья
14 апреля.
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