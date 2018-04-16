Антон Миранчук стал MVP 26-го тура РФПЛ 

«Чемпионат» совместно с РФПЛ продолжает выявлять самого яркого футболиста по окончании очередного тура.
В 26-м туре Антон Миранчук заслуженно получил звание самого ценного игрока — футболист собрал все 12 голосов экспертов жюри и ещё 3 балла в голосованиях на странице спецпроекта «Чемпионата» и во «ВКонтакте».
Антон забил великолепный дубль в важном матче для «Локомотива». Ближайший преследователь «Спартак» оступился в Урале, и теперь только чудо помешает железнодорожникам достигнуть чемпионского титула. Вероятно, Антона вдохновляет этот факт, и он выдаёт потрясающую игру. По-другому быть не может, ведь «Локомотив» вырастил Миранчука и дал возможность проявить себя в большом футболе.
Второе место занимает ещё один «дублёр» тура — Сердар Азмун. Сердар, наконец, разыгрался. В прошлом туре иранец отдал голевую передачу на Попова, а в нынешнем отметился дублем. Гол со стандарта и гол с игры отлично отражают крутость перформанс нападающего «Рубина». Заслуженное попадание в тройку лучших.
Партнёр победителя тура — Антона Миранчука — Джефферсон Фарфан занимает третье место. В разгроме «Динамо» перуанец принял непосредственное участие. Забил отличный штрафной, заработал пенальти и начал атаку в моменте с четвёртым голом. Отличная игра от Джефферсона.
Специалисты
Максим Деменко, бывший полузащитник «Краснодара»: Антон Миранчук, Азмун, Бикфалви. Валерий Гладилин, бывший игрок «Спартака»: Азмун, Смолов, Антон Миранчук. Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР: Антон Миранчук, Сысуев, Классон. Алексей Сафонов, футбольный агент: Азмун, Антон Миранчук, Фарфан.
Антон Миранчук, Эль-Кабир, Фарфан.
Журналисты
Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Антон Миранчук, Фарфан, Азмун. Константин Генич, «Матч ТВ»: Антон Миранчук, Азмун, Фарфан. Дмитрий Окунев, «Газета.Ru»: Антон Миранчук, Сысуев, Фарфан. Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец": Антон Миранчук, Эль-Кабир, Азмун. Денис Целых, «Чемпионат»: Антон Миранчук, Фарфан, Бикфалви. Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Антон Миранчук, Паредес, Азмун. Индира Шестакова, отдел «Спорт», газета «Метро»: Антон Миранчук, Бикфалви, Азмун.
Читатели
Антон Миранчук («Локомотив») — 250 — 3 дополнительных балла. Сердар Азмун («Рубин») — 80 — 2. Джефферсон Фарфан («Локомотив») — 54 — 1.
«ВКонтакте»
Антон Миранчук «Локомотив» — 2 761 голосов (45%) — 3 дополнительных балла. Сердар Азмун «Рубин» — 633 (10.3%) — 2. Джефферсон Фарфан «Локомотив» — 570 (9.3%) — 1.
Итоги 26-го тура РФПЛ
Антон Миранчук («Локомотив») — 18; Сердар Азмун («Рубин») — 12; Джефферсон Фарфан («Локомотив») — 8; Эрик Бикфалви («Урал») — 3; Дмитрий Сысуев («Уфа») — 2; Отман Эль-Кабир («Урал») — 2; Фёдор Смолов («Краснодар») — 1; Леандро Паредес («Зенит») — 1; Виктор Классон («Краснодар») — 1.
Лучшие игроки в сезоне-2017/18 ИгрокСуммаКвинси Промес («Спартак») 112Джефферсон Фарфан («Локомотив») 62Александр Кокорин («Зенит») 62Алексей Миранчук («Локомотив») 58Фёдор Смолов («Краснодар») 52Мануэл Фернандеш («Локомотив») 43Понтус Вернблум (ЦСКА) 40Фернандо («Спартак») 35Александр Головин (ЦСКА) 35Антон Миранчук («Локомотив») 32