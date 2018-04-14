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Аршавин спас «Кайрат» от поражения в матче с лидером и действующим чемпионом
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Аршавин спас «Кайрат» от поражения в матче с лидером и действующим чемпионом 

Газета.Ru 2 часа назад
"Астана" и «Кайрат» из Алма-Аты сыграли вничью в матче пятого тура чемпионата Казахстана по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:1, сообщает "Советский спорт".
Игра проходила в Астане, на поле действующего чемпиона страны и лидера нынешнего сезона. Счет открыли хозяева — на 51-й минуте отличился Бактийор Зайнутдинов.
Спас «Кайрат» от поражения российский нападающий Андрей Аршавин, который вышел на замену и отличился спустя девять минут. Форвард поразил ворота соперника на 63-й минуте.
"Астана", которая впервые в сезоне потеряла очки, сохранила лидерство в турнирной таблице. «Кайрат» поднялся на третью позицию.
Футбол. Чемпионат Казахстана, 5-й тур "Астана" (Астана) — «Кайрат» (Алма-Аты) — 1:1  Голы: Зайнутдинов, 51 — 1:0; Аршавин, 63 -1:1
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