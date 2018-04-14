Главный тренер сборной Чехии по хоккею рассказал о составе команды на ЧМ-2018 

Главный тренер сборной Чехии Йозеф Яндач высказался о составе команды на чемпионат мира. Соревнования пройдут в Дании.
«Я поговорил с форвардом Дмитрием Яшкиным, у него еще остаются некоторые дела в Америке. Обстоятельства задерживают и Мартина Фрка, прибытие обеих игроков запланировано на 20 апреля. Радек Факса приедет к началу этапа Евротура.
Владимир Соботка? Он не сумеет приехать из-за семейных обстоятельств. Он передал извинения. Также наш состав пополнит Филип Задина», — приводит слова Яндача Hokej.cz.