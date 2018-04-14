Главный тренер сборной Чехии по хоккею рассказал о составе команды на ЧМ-2018

SPORT24.ru: последние новости

Вальверде: «После поражения от «Ромы» Месси ведет себя тише, чем обычно»

«Челси» позорно летел «Саутгемптону» 2:0, но забил три за восемь минут

«Локомотив» уничтожил «Динамо» и без Фернандеша. Главное о матче тура