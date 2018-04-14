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Нижегородские каратисты вернулись с медалями с «Кубка Ак Барс»
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Нижегородские каратисты вернулись с медалями с «Кубка Ак Барс» 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
52 спортсмена вошла в нижегородскую сборную на всероссийских соревнованиях по каратэ WKF «Кубок Ак Барс», которые завершились в Казани 8 апреля. Об этом агентству Newsroom24 сообщили в клубе восточных единоборств «Футугава».
На турнир приехали сильнейшие бойцы — всего 1750 участников. МЕжду ними развернулась бескомпромиссная борьба
Представитель клуба «Футугава» Артем Карапетян во второй встрече уступил московскому спортсмену со счетом 2:3. Андрей Марактанов победил в трех встречах, но проиграл за выход в финал.
Еще один нижегородец Дмитрий Мущин проиграл в первой встрече серебряному призеру «Кубка Ак Барс».
В утешительных боях, одержав по две победы, в матче за 3-е место встретились Мущин и Марактанов. В итоге бронзовая медаль досталась Дмитрию Мущину. Спортсмены вспомнили свой финал в Югославии в 2002 году, когда среди 60 участников одержали победу на Первенстве мира.
Еще одна медаль на «Ак Барсе» досталась нижегородцам в женском кумитэ: второе место завоевала Юлия Новожилова, проигравшая чемпионке России Александре Мешковой.
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