Нижегородские каратисты вернулись с медалями с «Кубка Ак Барс»

52 спортсмена вошла в нижегородскую сборную на всероссийских соревнованиях по каратэ WKF «Кубок Ак Барс», которые завершились в Казани 8 апреля. Об этом агентству Newsroom24 сообщили в клубе восточных единоборств «Футугава».

На турнир приехали сильнейшие бойцы — всего 1750 участников. МЕжду ними развернулась бескомпромиссная борьба

Представитель клуба «Футугава» Артем Карапетян во второй встрече уступил московскому спортсмену со счетом 2:3. Андрей Марактанов победил в трех встречах, но проиграл за выход в финал.

Еще один нижегородец Дмитрий Мущин проиграл в первой встрече серебряному призеру «Кубка Ак Барс».

В утешительных боях, одержав по две победы, в матче за 3-е место встретились Мущин и Марактанов. В итоге бронзовая медаль досталась Дмитрию Мущину. Спортсмены вспомнили свой финал в Югославии в 2002 году, когда среди 60 участников одержали победу на Первенстве мира.

Еще одна медаль на «Ак Барсе» досталась нижегородцам в женском кумитэ: второе место завоевала Юлия Новожилова, проигравшая чемпионке России Александре Мешковой.

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