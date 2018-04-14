«Вильярреал» с Черышевым в составе не смог одолеть «Севилью»

В матче 32-го тура чемпионата Испании «Севилья» принимала на своём поле «Вильярреал». Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 2:2.

Голами в составе хозяев отметились Нолито, который мог оформить дубль, если бы забил пенальти, и Стивен Н'онзи. На 62-й минуте нападающий Виссам Бен-Йеддер получил вторую жёлтую карточку за грубую игру и был удалён с поля.

«Вильярреал» также лишился одного игрока — защитник Коста Хауме на 76-й минуте покинул поле из-за перебора жёлтых карточек. За гостей голы забили Даниэль Раба и Карлос Бакка.

«Севилья» (47 очков) располагается на 7-ой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. «Вильярреал» (48) находится на шестом месте.