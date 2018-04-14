СМИ: «Аэрофлот» может стать официальной авиакомпанией «Барселоны» 

Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Отмечается, что руководство испанского клуба находится в поисках авиакомпании после истечения срока контракта с Qatar Airways прошлым летом.
«Барселона» может продолжить сотрудничество с катарской компанией и заключить с ней новое соглашение на три сезона с годовой суммой от €7 до 10 млн Однако «Аэрофлот» также находится в числе претендентов на роль официальный авиакомпании клуба.
Ранее сообщалось, что руководство «Барселоны» недовольно работой спортивного директора клуба.