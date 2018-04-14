«Вильярреал» с Черышевым сыграл вничью с «Севильей» 

Матч 32-го тура чемпионата Испании «Севилья» — «Вильярреал» завершился ничейным результатом 2:2. В составе андалусийцев отличились нападающий Нолито и полузащитник Стивен Н`Зонзи. У гостей голы забили форварды Даниэль Раба и Карлос Бакка.
Отметим, что российский нападающий «желтой субмарины» Денис Черышев начал игру в стартовом составе и был заменен на 65-й минуте.
"Севилья" занимает седьмое место турнирной таблицы ла лиги, набрав 47 очков. «Вильярреал», в активе которого 48 очков, располагается на шестой строчке.
Севилья — Вильярреал