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«Вильярреал» с Черышевым сыграл вничью с «Севильей»
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«Вильярреал» с Черышевым сыграл вничью с «Севильей» 

Спорт-Экспресс 35 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Матч 32-го тура чемпионата Испании «Севилья» — «Вильярреал» завершился ничейным результатом 2:2. В составе андалусийцев отличились нападающий Нолито и полузащитник Стивен Н`Зонзи. У гостей голы забили форварды Даниэль Раба и Карлос Бакка.
Отметим, что российский нападающий «желтой субмарины» Денис Черышев начал игру в стартовом составе и был заменен на 65-й минуте.
"Севилья" занимает седьмое место турнирной таблицы ла лиги, набрав 47 очков. «Вильярреал», в активе которого 48 очков, располагается на шестой строчке.
Севилья — Вильярреал
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