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Ан. Миранчук: «Локомотиву» осталось провести пять финалов
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Ан. Миранчук: «Локомотиву» осталось провести пять финалов 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал гостевую победу над «Динамо» (4:0) в матче 26-го тура РФПЛ.
«Мы на тренировках отрабатывали такие удары. Брат сказал, что никогда же не бил, но вот попробовал. Получилось удачно, как и на тренировках. А вообще это поле для меня — тьфу-тьфу-тьфу — удачное. Поэтому слава богу, что выиграли и с таким счётом.
Безусловно, Ману не хватало — это игрок топ-уровня. Но других вариантов нет, осталось пять финалов. Поэтому перестроились, где-то в первом тайме было нелегко, но во втором за счёт контратак выбегали, и получилось то, что и планировали.
Взаимодействие с Фарфаном? Когда игрок хорошего уровня, в принципе, всегда легко с ним находить общий язык на поле. Джеф в этом чемпионате раскрылся. У него, наверное, вторая футбольная жизнь. Думаю, нам с ним легко играть», — сказал Миранчук в эфире телеканала «Наш футбол».
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