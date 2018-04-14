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«Вильярреал» Черышева сыграл вничью с «Севильей»
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«Вильярреал» Черышева сыграл вничью с «Севильей» 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: Газета.Ru
«Севилья» на домашнем стадионе сыграла вничью с «Вильярреалом» в матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:2, сообщает "Советский спорт".
В составе гостей отличились Даниэль Раба и Карлос Бакка. 65 минут на поле провел россиянин Денис Черышев. Полузащитник получил желтую карточку и был заменен.
У хозяев мячи забили Нолито и Стивен Н'Зонзи.
Футбол. Испания. Примера. 32-й тур "Севилья" (Севилья) — «Вильярреал» (Вильярреал) — 2:2 Голы: 0:1 — Раба, 36; 0:2 — Бакка, 68; 1:2 — Нолито, 78; 2:2 — Н'Зонзи, 82 Удаления: Бен-Йеддер, 62 — Хауме, 76
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