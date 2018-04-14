«Вильярреал» Черышева сыграл вничью с «Севильей» 

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Вице-президент WADA призвала к независимому аудиту из-за "российского кризиса"

"Зенит" и "Анжи" назвали стартовые составы на матч РФПЛ

Игрок "Ливерпуля" Салах поделился ожиданиями от встречи с бывшим клубом в ЛЧ