«Челси» вырвал победу над «Саутгемптоном», проигрывая по ходу матча 0:2

Лондонский «Челси» одержал победу над «Саутгемптоном» в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне, завершилась со счётом 2:3.

К 60-й минуте матча хозяева вели с преимуществом в два мяча, которые были забиты Душаном Тадичем и Яном Беднареком.

Однако подопечные Антонио Конте сумели переломить ход игры и реализовали три момента за восемь минут. Дубль оформил нападающий Оливье Жиру. Ещё один гол забил Эден Азар

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