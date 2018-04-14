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«Челси» вырвал победу над «Саутгемптоном», проигрывая по ходу матча 0:2
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«Челси» вырвал победу над «Саутгемптоном», проигрывая по ходу матча 0:2 

RT на русском 3 часа назад
Фото: ChelseaNews.Ru
Лондонский «Челси» одержал победу над «Саутгемптоном» в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча, прошедшая на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне, завершилась со счётом 2:3.
К 60-й минуте матча хозяева вели с преимуществом в два мяча, которые были забиты Душаном Тадичем и Яном Беднареком.
Однако подопечные Антонио Конте сумели переломить ход игры и реализовали три момента за восемь минут. Дубль оформил нападающий Оливье Жиру. Ещё один гол забил Эден Азар.
Ранее стали известны претенденты на звание футболиста года в Англии.
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