Ещё
Почему сильнейшие ямальские троеборцы собрались в Салехарде?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему сильнейшие ямальские троеборцы собрались в Салехарде? 

Красный Север 27 минут назад
Фото: Красный Север
В эти выходные в ЦКиС «Геолог» проходят сразу три крупных соревнования по пауэрлифтингу: открытый абсолютный чемпионат округа, окружной турнир «Полярный Кубок» и турнир по жиму лежа для адаптивных спортсменов «Кубок надежды».
По словам главного судьи соревнований, первого вице-президента региональной федерации пауэрлифтинга IPF Мухарбека Хосроева, участвуют сильнейше спортсмены из Салехарда Лабытнанги, Нового Уренгоя, Приуральского, Шурышкарского районов. На помост наравне с начинающими атлетами выходят и неоднократные победители и призеры соревнований Всероссийского уровня.
Итоги соревнований станут известны завтра в воскресенье, 15 апреля.
Красный Север: последние новости
Видеозапись с «разборками» школьниц взбудоражила Салехард и Лабытнанги Пуровчане прошли оленьими тропами и проползли по газопроводу Ямальские волонтёры отправятся на Парад Победы в Москву и Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым13
«Локомотив» разгромил «Динамо»
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»1
ЦСКА позмутился провокацией фотографа Reuters
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение