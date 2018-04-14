Почему сильнейшие ямальские троеборцы собрались в Салехарде?

В эти выходные в ЦКиС «Геолог» проходят сразу три крупных соревнования по пауэрлифтингу: открытый абсолютный чемпионат округа, окружной турнир «Полярный Кубок» и турнир по жиму лежа для адаптивных спортсменов «Кубок надежды».

По словам главного судьи соревнований, первого вице-президента региональной федерации пауэрлифтинга IPF Мухарбека Хосроева , участвуют сильнейше спортсмены из Салехарда Лабытнанги, Нового Уренгоя, Приуральского, Шурышкарского районов. На помост наравне с начинающими атлетами выходят и неоднократные победители и призеры соревнований Всероссийского уровня.

Итоги соревнований станут известны завтра в воскресенье, 15 апреля.