Почему сильнейшие ямальские троеборцы собрались в Салехарде? 

В эти выходные в ЦКиС «Геолог» проходят сразу три крупных соревнования по пауэрлифтингу: открытый абсолютный чемпионат округа, окружной турнир «Полярный Кубок» и турнир по жиму лежа для адаптивных спортсменов «Кубок надежды».
По словам главного судьи соревнований, первого вице-президента региональной федерации пауэрлифтинга IPF Мухарбека Хосроева, участвуют сильнейше спортсмены из Салехарда Лабытнанги, Нового Уренгоя, Приуральского, Шурышкарского районов. На помост наравне с начинающими атлетами выходят и неоднократные победители и призеры соревнований Всероссийского уровня.
Итоги соревнований станут известны завтра в воскресенье, 15 апреля.