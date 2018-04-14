Дубль Жиру помог «Челси» одержать волевую победу над «Саутгемптоном»

Лондонский «Челси» одержал волевую победу над «Саутгемптоном» в матче 34-го тура Английской Премьер-лиги. Встреча прошедшая в Саутгемптоне завершилась со счетом 3:2, сообщает "Советский спорт"

"Челси", занимающий пятое место в таблице, сократил отставание от «Тоттенхэма» до семи очков, набрав 60 баллов. «Саутгемптон» с 28-ю очками занимает 18-е место, находясь в зоне вылета.

Чемпионат Англии. АПЛ. 34-й тур "Саутгемптон" (Саутгемптон) — «Челси» (Лондон) — 2:3 Голы: 1:0 — Тадич, 21; 2:0 — Беднарек, 60; 2:1 — Жиру, 70; 2:2 — Азар, 75; 2:3 — Жиру, 78