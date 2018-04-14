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Бонусы за победу: белорусским хоккеистов мотивируют рублем
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Бонусы за победу: белорусским хоккеистов мотивируют рублем 

Мир24 2 часа назад
Белорусским хоккеистам и тренерам в два раза сокращают ежемесячные зарплаты. Вместо этого они будут получать дополнительные премии за победные матчи. Нововведения, по мнению специалистов, поднимут накал борьбы на чемпионате страны, сообщает телеканал «МИР 24».
«Появятся ребята, которые будут получать побольше зарплату: это опытные, ведущие наши игроки, появится молодежь. Понятно, что у них пока будет зарплата ниже. Но просто находить деньги у своего спонсора и перехватывать игроков, мы считаем, этого впредь не будет», — заявил председатель ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь» Семен Шапиро.
В новом сезоне изменят и формат чемпионата страны. Команды разделят на два дивизиона. В верхнем средняя зарплата хоккеиста составит около двух тысяч долларов в месяц. При этом каждый клуб будет иметь финансовый лимит на выплаты бонусов на месяц и на год.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал изменить ситуацию в спортивной отрасли Беларуси, призвав спортсменов работать на результат.
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