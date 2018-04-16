Евгений Ловчев: Новые стадионы — хорошо, но первичен футбол

— Вчера «Ростов» принимал Хабаровска на новом стадионе. Два матча на новой арене провел «Урал» . Я бы это сравнил с покупкой новой машины. В ней нравится все, пылинки с нее сдуваешь, а через месяц уже на всякие мелочи не обращаешь внимание, потому что привыкаешь к ней.

Да, все новенькое, отличный газон, футболистам и зрителям комфортно. И болельщики пока идут на новые арены с удовольствием. Но все-таки первичен футбол. Будет местная команда показывать хороший футбол, болельщики будут ходить. В противном случае посещаемость будет падать. Хотя, понятно, на таком стадионе, на таком газоне и играется в охотку.