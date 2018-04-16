Ещё
Евгений Ловчев: Новые стадионы — хорошо, но первичен футбол
Далее:
Читайте также:
Ещё

Евгений Ловчев: Новые стадионы — хорошо, но первичен футбол 

Советский спорт 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
— Вчера «Ростов» принимал Хабаровска на новом стадионе. Два матча на новой арене провел «Урал». Я бы это сравнил с покупкой новой машины. В ней нравится все, пылинки с нее сдуваешь, а через месяц уже на всякие мелочи не обращаешь внимание, потому что привыкаешь к ней.
Да, все новенькое, отличный газон, футболистам и зрителям комфортно. И болельщики пока идут на новые арены с удовольствием. Но все-таки первичен футбол. Будет местная команда показывать хороший футбол, болельщики будут ходить. В противном случае посещаемость будет падать. Хотя, понятно, на таком стадионе, на таком газоне и играется в охотку.
Советский спорт: последние новости
Андрей Разин: Объединение Зарипова с Галиевым и Ткачевым значительно усилило атакующий потенциал звена Сергей Силкин: Для Ташаева будет показательным следующий сезон Никлас Бэкстрем: Сделаем все, чтобы переломить ход серии с «Коламбусом»
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Челси» может купить Головина для Слуцкого
Овечкин на грани катастрофы52
На Ковальчука претендуют четыре клуба НХЛ
Роналду сделал откровенное признание о личной жизни8
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым22
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение