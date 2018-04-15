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Дубль экс-форварда «Анжи» Тарделли принёс «Шаньдун Лунэн» победу
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Дубль экс-форварда «Анжи» Тарделли принёс «Шаньдун Лунэн» победу 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Шаньдун Лунэн» обыграл «Далянь Ифан» в шестом туре чемпионата Китая со счётом 2:0. Дублем в составе хозяев отметился Диего Тарделли, известный по выступлениям за «Анжи» и сборную Бразилии.
Первый мяч бразильский нападающий забил на 31-й минуте после великолепного «черпачка» Лю Яна, а дубль оформил за 11 минут до конца игры с 11-метровой отметки.
После 6 игр «Шаньдун Лунэн» занимает третье место в китайской Суперлиге, отставая от лидера — «Шанхай СИПГ» — на 6 очков.
«Далянь Ифан» занимает последнее место в чемпионате, несмотря на подписание перед стартом сезона Янника Феррейры-Карраско и Николаса Гайтана.
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