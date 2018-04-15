Дубль экс-форварда «Анжи» Тарделли принёс «Шаньдун Лунэн» победу

«Шаньдун Лунэн» обыграл «Далянь Ифан» в шестом туре чемпионата Китая со счётом 2:0. Дублем в составе хозяев отметился Диего Тарделли , известный по выступлениям за «Анжи» и сборную Бразилии.

Первый мяч бразильский нападающий забил на 31-й минуте после великолепного «черпачка» Лю Яна , а дубль оформил за 11 минут до конца игры с 11-метровой отметки.

После 6 игр «Шаньдун Лунэн» занимает третье место в китайской Суперлиге, отставая от лидера — «Шанхай СИПГ» — на 6 очков.