«Мариуполь» уверенно обыграл «Верес» 

Новички украинской Премьер-лиги «Мариуполь» и «Верес» удачно проводят дебютный сезон, пробившись в первую шестерку. В очном матче третьего круга южане были сильнее 2:0. Голы забили Вячеслав Чурко и Андрей Тотовицкий.
"Мариуполь" вышел на пятое место, опережая сегодняшнего соперника на три очка.
Протокол игры
Мариуполь
Верес
(1:0) Чурко Вячеслав 3'
(2:0) Тотовицкий Андрей 61'
Гальчук Евгений • Демири Бесир 87' • Яворский Сергей 45' • Кирюханцев Игорь • Мишнёв Дмитрий • Болбат Сергей 83' (Тищенко Игорь (83') • Чурко Вячеслав • Дедечко Денис • Тотовицкий Андрей • Пихаленок Александр 76' (Игнатенко Даниил (76' 85') • Диденко Анатолий
Запасные: Насонов Александр • Левченко Игорь • Арендарук Денис • Белый Максим Игоревич
Бандура Александр • Борзенко Сергей • Симинин Сергей • Адамюк Владимир • Кожанов Денис • Каленчук Максим • Карасюк Роман • Западня Артур 82' • Каменюка Никита • Кулиш Станислав 17' (Морозенко Евгений (17') • Степанюк Руслан
Запасные: Пепе Кеплер • Сезар Жулио • Мягков Павел • Сарнавский Богдан • Лукьянчук Павел
14 апреля. Стадион «Ильичёвец» (Мариуполь).