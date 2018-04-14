Ещё
«Мариуполь» уверенно обыграл «Верес»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Мариуполь» уверенно обыграл «Верес» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Новички украинской Премьер-лиги «Мариуполь» и «Верес» удачно проводят дебютный сезон, пробившись в первую шестерку. В очном матче третьего круга южане были сильнее 2:0. Голы забили Вячеслав Чурко и Андрей Тотовицкий.
"Мариуполь" вышел на пятое место, опережая сегодняшнего соперника на три очка.
Протокол игры
Мариуполь
Верес
(1:0) Чурко Вячеслав 3'
(2:0) Тотовицкий Андрей 61'
Гальчук Евгений • Демири Бесир 87' • Яворский Сергей 45' • Кирюханцев ИгорьМишнёв ДмитрийБолбат Сергей 83' (Тищенко Игорь (83') • Чурко Вячеслав • Дедечко Денис • Тотовицкий Андрей • Пихаленок Александр 76' (Игнатенко Даниил (76' 85') • Диденко Анатолий
Запасные: Насонов АлександрЛевченко ИгорьАрендарук ДенисБелый Максим Игоревич
Бандура АлександрБорзенко СергейСиминин СергейАдамюк ВладимирКожанов ДенисКаленчук МаксимКарасюк РоманЗападня Артур 82' • Каменюка НикитаКулиш Станислав 17' (Морозенко Евгений (17') • Степанюк Руслан
Запасные: Пепе Кеплер • Сезар Жулио • Мягков ПавелСарнавский БогданЛукьянчук Павел
14 апреля. Стадион «Ильичёвец» (Мариуполь).
Евро-футбол.Ру: последние новости
"Севилья" сыграла вничью с "Вильярреалом", проигрывая в два мяча по ходу встречи Тарасов: "Была мысль, что главное не пропустить в первом тайме" Козловский: "Благодаря команде "Тамбов" во многом написали сценарий фильма "Тренер"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым13
«Локомотив» разгромил «Динамо»
Петкович променяла секс на книги
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»1
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение