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Ноша не тянет: корона для «Мисс Россия-2018» обошлась в $1 млн
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Ноша не тянет: корона для «Мисс Россия-2018» обошлась в $1 млн 

Forbes.ru 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
Финал конкурса «Мисс Россия-2018» прошел 14 апреля в концерном зале «Барвиха Luxury Village». Победительницей конкурса стала 18-летняя Юлия Полячихина из республики Чувашия, которая в придачу к титулу получила автомобиль, 3 млн рублей и право представлять Россию на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». Корону для «Мисс Россия» впервые изготовила ювелирная компания Mercury.
Корону из белого золота, выполненную в форме куполов, украсили бриллиантами общим весом 42 к, сапфирами (60 к), рубинами (58 к) и 203 жемчужинами. Камни подобраны неслучайно: сочетание цветов напоминает российский флаг. Стоимость короны Mercury оценивает более чем в $1 млн
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