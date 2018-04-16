Ноша не тянет: корона для «Мисс Россия-2018» обошлась в $1 млн

Финал конкурса «Мисс Россия-2018» прошел 14 апреля в концерном зале «Барвиха Luxury Village». Победительницей конкурса стала 18-летняя Юлия Полячихина из республики Чувашия, которая в придачу к титулу получила автомобиль, 3 млн рублей и право представлять Россию на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». Корону для «Мисс Россия» впервые изготовила ювелирная компания Mercury.

Корону из белого золота, выполненную в форме куполов, украсили бриллиантами общим весом 42 к, сапфирами (60 к), рубинами (58 к) и 203 жемчужинами. Камни подобраны неслучайно: сочетание цветов напоминает российский флаг. Стоимость короны Mercury оценивает более чем в $1 млн