Все результаты UFC on Fox 29: бонусы у Порье, Гэтжи, Оливейры и Вичорека

vRINGe.com предлагает вашему вниманию все результаты турнира UFC on Fox 29, который состоялся 14 апреля в Глендейле (США). Дополнительное вознаграждение в размере $50 000 долларов каждый получили Дастин Порье и Джастин Гэтжи (за «Бой вечера»), а также Алекс Оливейра и Адам Вичорек (за «Выступление вечера»).

Дастин Порье (22-5) — ТКО 4 — Джастин Гэтжи (18-1)

Алекс Оливейра (17-5-1) — SBM 2 — Карлос Кондит (30-11)

Исраэль Адесанья (12-0) — SD 3 — Марвин Веттори (12-3-1)

Джон Морага (18-6) — UD 3 — Вилсон Реис (22-8)

Жилберт Бёрнс (12-2) — КО 2 — Дэн Морет (13-3)

Лорен Мюллер (4-0) — UD 3 — Шана Добсон (3-1)

Юшин Оками (34-11) — UD 3 — Диего Лима (12-6)

Адам Вичорек (9-1) — SBM 2 — Аржан Бхуллар (7-0)

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