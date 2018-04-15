Все результаты UFC on Fox 29: бонусы у Порье, Гэтжи, Оливейры и Вичорека 

vRINGe.com предлагает вашему вниманию все результаты турнира UFC on Fox 29, который состоялся 14 апреля в Глендейле (США). Дополнительное вознаграждение в размере $50 000 долларов каждый получили Дастин Порье и Джастин Гэтжи (за «Бой вечера»), а также Алекс Оливейра и Адам Вичорек (за «Выступление вечера»).
Дастин Порье (22-5) — ТКО 4 — Джастин Гэтжи (18-1)
Алекс Оливейра (17-5-1) — SBM 2 — Карлос Кондит (30-11)
Исраэль Адесанья (12-0) — SD 3 — Марвин Веттори (12-3-1)
Мишель Уотерсон (14-6) — SD 3 — Кортни Кейси-Санчес (7-5)
Антонио Карлос, мл. (9-2) — SBM 1 — Тим Ботш (21-11)
Муслим Салихов (13-2) — КО 2 — Рик Рейни (13-4)
Джон Морага (18-6) — UD 3 — Вилсон Реис (22-8)
Брэд Таварес (16-4) — ТКО 3 — Кшиштоф Йотко (19-3)
Жилберт Бёрнс (12-2) — КО 2 — Дэн Морет (13-3)
Лорен Мюллер (4-0) — UD 3 — Шана Добсон (3-1)
Юшин Оками (34-11) — UD 3 — Диего Лима (12-6)
Адам Вичорек (9-1) — SBM 2 — Аржан Бхуллар (7-0)
Алехандро Перес (19-6-1) — ТКО 2 — Мэттью Лопес (10-2)
Люк Сэндерс (11-2) — UD 3 — Патрик Уильямс (8-5)
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