«Краснодар» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 3:0 в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги.
Встреча проходила на стадионе «Краснодар» 14 апреля. Голами в составе хозяев отметились Виктор Классон, Сергей Петров и Рикардо Лаборде. Видеообзор на своём официальном канале в YouTube опубликовал «Арсенал».
«Краснодар» благодаря победе расположился на 3-й строчке в турнирной таблице Премьер-Лиги. «Быки» на 3 очка отстают от идущего вторым «Спартака» и на 2 очка опережают занимающий 4-е место «Зенит». «Арсенал» находится на 7-й строчке.