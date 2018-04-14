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«Лион» — «Амьен»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Лион» — «Амьен»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В матче 33-го тура чемпионата Франции «Лион» принимает «Амьен».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Амьен
Лопеш Антони • Рафаэль да Сильва • Марсело Антонио • Морель Жереми • Менди Ферлан • Тусар Люка • Н'Домбеле Тангай • Ауа Уссем • Депай Мемфис • Диас Мариано • Траоре Бертран
Запасные: Горжелен Матьё • Ферри Жордан • Марсал Фернандо • Тете Кенни • Фекир Набиль • Корне Максвелл • Дьяаби Муктар
Гартнер Регис • Эль-Хаджам Уалид • Аденон Халед • Гуано Принс-Десир • Дибасси Бакай • Монкондю Томас • Зунгу Бонгани • Гакпе Серж • Какута Гаэль • Манзала Хариссон • Конате Мусса
Запасные: Julien Ielsh • Авелар Данило • Сиссоко Исса • Корнетт Кентен • Мендоса Стивен • Буэ Жан-Кристоф • Фофана Гессума
14 апреля. Стадион «Люмьер» (Лион).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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