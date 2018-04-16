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Турчак: дорожную карту по выполнению соглашения «Единой России» с Баас подготовят к маю
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Турчак: дорожную карту по выполнению соглашения «Единой России» с Баас подготовят к маю 

ТАСС 1 час назад
КАЗАНЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил, что дорожную карту по реализации соглашения, заключенного 14 апреля между «Единой Россией» и сирийской партии Баас, планируется разработать к маю.
"Дальше надо взаимодействовать по соглашению, которое было подписано. Мы договорились, что до мая такая предметная дорожная карта у нас должна быть разработана, в том числе мы рассчитываем на вас, чтобы по молодежной составляющей тоже были предприняты шаги", — сказал Турчак в понедельник на форуме «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) в Казани.
Соглашение о сотрудничестве на 2018-2020 годы было подписано 14 апреля партией «Единая Россия» и сирийской Партией арабского социалистического возрождения (ПАСВ, или партия Баас). Согласно программе сотрудничества, обе партии будут обмениваться делегациями представителей руководства для ознакомительных целей в дополнительно оговоренные сроки. Кроме того, они «будут обмениваться издаваемыми ими важными партийными документами и бюллетенями и приглашениями для участия в организуемых ими съездах и конференциях», указывается в документе.
"Единая Россия" и Партия арабского социалистического возрождения также планируют «регулярно обмениваться информацией о развитии положений в своих странах с указанием собственной точки зрения в их отношении» и «координировать свои позиции и обменивать точки зрения на международных и региональных форумах и конференциях, в которых они принимают участие».
Обе партии будут способствовать укреплению политики мира, сотрудничества и безопасности в мире, а также уважению принципов международного права, независимости и суверенитета государств, подчеркивается в соглашении.
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