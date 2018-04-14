«Байер» разгромил «Айнтрахт», «Гамбург» уступил «Хоффенхайму»

«Байер» победил «Айнтрахт» в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В других матчах 30-го тура «Гамбург» в гостях уступил «Хоффенхайму» (0:2), «Штутгарт» на своём поле сыграл вничью с «Ганновером-96» (1:1), а «Герта» одержала домашнюю победу над «Кёльном» (2:1).

Турнирную таблицу чемпионата Германии можно посмотреть на «Чемпионате».