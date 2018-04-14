«Байер» разгромил «Айнтрахт», «Гамбург» уступил «Хоффенхайму» 

«Байер» победил «Айнтрахт» в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал полузащитник «Байера» Юлиан Брандт, отличившийся на 20-й минуте. «Айнтрахт» сравнял счёт уже спусти три минуты благодаря точному удару хавбека Марко Фабиана. Во втором тайме нападающий хозяев Кевин Фолланд оформил хет-трик.
В других матчах 30-го тура «Гамбург» в гостях уступил «Хоффенхайму» (0:2), «Штутгарт» на своём поле сыграл вничью с «Ганновером-96» (1:1), а «Герта» одержала домашнюю победу над «Кёльном» (2:1).
Турнирную таблицу чемпионата Германии можно посмотреть на «Чемпионате».