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«Суонси» и «Эвертон» сыграли вничью
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«Суонси» и «Эвертон» сыграли вничью 

Советский спорт 1 час назад
У «Суонси» отличился Джордан Айю, «Эвертон» забил благодаря автоголу Кайла Нотона. «Эвертон» с 42 очками занимает девятое место. У «Суонси» 33 очка и 17-е место.
В следующем туре «Эвертон» примет «Ньюкасл», а «Суонси» на выезде сыграет с «Манчестер Сити».
Чемпионат Англии Премьер-лига 34-й тур  «Суонси» — «Эвертон» — 1:1  Голы: Айю, 71 — Нотон, 43, в свои ворота
«Суонси»: Фабиански, Фернандес, Ольссон, Нотон, Моусон, Кэрролл, Кинг, Айю, Ки Сон Ен (Абрахам, 65), Нарсингх (Дайер, 46), Айю.
«Эвертон»: Пикфорд, Джагелка, Бейнс, Коулмэн, Кин, Шнайдерлин, Гуйе (Банингиме, 69), Уолкотт, Болази (Фунес Мори, 76), Руни (Влашич, 87), Тосун.
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