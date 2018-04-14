Заболотный: в прессе Манчини говорит не то, что игрокам, и меня он не критиковал

«Самое главное, что набрали три очка. Игра есть, но есть, куда стремиться. «Анжи» — хороший соперник, организованная команда. Хорошо, что выиграли. Нам нужно во всех компонентах прибавлять. В командной игре.

В команде нормальная, рабочая атмосфера, у тренера всегда есть претензии к игрокам, он хочет, чтобы мы играли как можно лучше. Думаю, этим обоснованы его претензии. Если бы у Манчини не было бы претензий, то у него просто не было бы желания нас тренировать. Мы прислушиваемся к нему.

Манчини уходит? Откуда такие слухи? Я ничего не слышал, у нас в раздевалке нет таких слухов. Манчини критиковал меня? Я не читаю прессу. У нас в раздевалке совсем другие настроения. В прессе он говорит не то, что нам в раздевалке. Лично меня Манчини не критиковал.