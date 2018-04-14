«Эвертон» и «Суонси» расписали мировую в Уэльсе

Четырьмя матчами продолжилась дневная программа АПЛ. В одном из таковых ливерпульский «Эвертон» совершил выезд в Уэльс.

Протокол игры

Суонси

Эвертон

(1:1) Айю Джордан 71'

"Ириски" всё пытаются выбраться к еврокубковой зоне. Начало сезона для «Эвертона» было настолько провальным, что даже демонстрируя хорошую игру под руководством Сэма Эллардайса , сделать это очень сложно. До девятой строчки дополз «Эвертон». Слегка забуксовав в последних турах. За двумя победами последовали потери очков в матчах с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Подопечные Гвардиолы легко обыграли игроков Эллардайса, а «красные» в дерби отстояли ничью. Соперник по сегодняшней игре — «Суонси». Клуб из Уэльса всего пару туров назад вспархнул над зоной вылета, но на данный момент всего три балла составляет преимущество над «Саутгемптоном».

У «Эвертона» весь сезон ужасающая ситуация с травмированными. Вот и в матче против «Суонси» не могли помочь команде сразу несколько ключевых игроков: Маккарти, Мангаля, Сигурдссон, Стекеленбург и Холгейт. У хозяев поля тоже несколько известных личностей обосновалось в лазарете: Бони, Саншеш и Лерой Фер. Без Сигурдссона центральная зона «Эвертона» стала провисать с первых минут. Несмотря на более высокий класс «ирисок», хозяева смотрелись мобильнее и опаснее. Постепенно начали возникать и моменты.

Лучший шанс в первом тайме упустил Джордан Айю. «Суонси» разогнал контратаку 3 в 3, разрезающая передача нашла на фланге Нарсинга, а Лучано мягким кроссом отыскал Джордана. Форвард принял мяч на грудь, опустил на землю, вторым касанием пробив в угол. Немного не хватило точности. Затем брат Айю — Андре вывалился на рандеву с Пикфордом. Правда, ганца в этот момент нагнал Майкл Кин, и Андре успел пробить только в падении. Игровой снаряд слабо докатился до Пикфорда, летев точно по позиции голкипера.

"Эвертон", в свою очередь, ничем не мог ответить скоростным хозяевам. Янник Боласи часто терял мяч в сольных проходах, а Уэйна Руни крепко держали практически во всех игровых эпизодах. Но перед самым перерывом «ирискам» помогли хозяева. Фланговый кросс слабым ударом завершал Тео Уолкотт — Фабьянски отразил, подоспевший на добивание Боласи также не смог переиграть Лукаша, зато отскочивший от перчаток голкипера мяч попал в голову набежавшего Кайла Нотона, и от неё просочился в сетку. Очень обидный автогол.

Вторая половина встречи прошла в более спокойном темпе. «Ириски» вперёд не рвались, а хозяевам не хватало класса. Однажды классно взорвался Андре Айю. С правого края он отдал пас в центр, одновременно открывшись на углу вратарской площади. Ответная передача последовала мгновенно, а за ней и удар Андре с острого угла. В ближнюю «девятку» отправлял мяч Айю, но справился в этом эпизоде Джордан Пикфорд

Казалось, что не удастся отыграться хозяевам, но сумбурный навал «Суонси» дал результаты. Том Кэрролл технично забросил мяч внешней стороной стопы. На углу вратарской принял игровой снаряд Джордан Айю, вторым касанием мощно выстрелив под штангу. Джордан Пикфорд не спас. «Эвертон» в оставшиеся минуты мог вырвать победу, одгако Дженк Тосун попал в перекладину, замыкая прострел партнёра. Счёт 1:1 продолжил гореть на табло.

Расписав мировую, команды не смогли улучшить своих позиций. «Эвертон» так и остался девятым, а «Суонси» даже потерял одну позицию. «Лебеди» теперь расположились на 16-й строчке.