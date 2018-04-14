«Кальяри» дожал «Удинезе», пропустив первым

В матче 32-го тура Серии А с «Удинезе» «Кальяри» добыл важнейшие три очка и отдалился от зоны вылета.

Сардинийцы пропустили дома на 10-й минуте, но смогли ответить мячами в каждом тайме, отправив решающий на 84-й минуте — 2:1.

"Кальяри" набрал 32 очка и подобрался к сегодняшнему сопернику на минимальную дистанцию.

Протокол игры

Кальяри

Удинезе

Бицарри Альбано • Нюйтинк Брэм • Данило Ларанжера 73' • Каэтано Самир • Стрюгер-Ларсен Йенс • Барак Антонин • Балич Андрия 75' (Халльфредссон Эмиль (75' 90') • Фофана Секо 90' • Аднан Али • Ласанья Кевин 58' ( Янкто Якуб (58') • Лопес Макси 68' (Де Пауль Родриго (68')

14 апреля. Стадион «Сарденья Арена» (Кальяри).