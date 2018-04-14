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«Кальяри» дожал «Удинезе», пропустив первым
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«Кальяри» дожал «Удинезе», пропустив первым 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В матче 32-го тура Серии А с «Удинезе» «Кальяри» добыл важнейшие три очка и отдалился от зоны вылета.
Сардинийцы пропустили дома на 10-й минуте, но смогли ответить мячами в каждом тайме, отправив решающий на 84-й минуте — 2:1.
"Кальяри" набрал 32 очка и подобрался к сегодняшнему сопернику на минимальную дистанцию.
Протокол игры
Кальяри
Удинезе
10' Ласанья Кевин (0:1)
(1:1) Паволетти Леонардо 21'
(2:1) Чеппители Лука 84'
Краньо Алессио • Пизакане Фабио • Чеппители Лука • Кастан Леандро • Фараго Паоло • Барелла Николо 90' • Чигарини Лука 69' 74' (Коссу Андреа (74') • Падоин Симоне • Мьянге Сенна 67' (Ионице Артур (67') • Паволетти Леонардо 88' (Damir Ceter (88') • Сау Марко
Запасные: Андреолли Марко • Джаннетти Никколо • Ликояннис Хараламбос • Рафаэл Биттенкур • Романья Филиппо • Кроста Лука • Хан Кван Сон • Калигара Фабрицио
Бицарри Альбано • Нюйтинк Брэм • Данило Ларанжера 73' • Каэтано Самир • Стрюгер-Ларсен Йенс • Барак Антонин • Балич Андрия 75' (Халльфредссон Эмиль (75' 90') • Фофана Секо 90' • Аднан Али • Ласанья Кевин 58' (Янкто Якуб (58') • Лопес Макси 68' (Де Пауль Родриго (68')
Запасные: Пеццелла Джузеппе • Видмер Сильван • Скуффет Симоне • Перица Стипе • Дзампано Франческо • Ингельссон Сванте • Борселлини Давиде
14 апреля. Стадион «Сарденья Арена» (Кальяри).
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