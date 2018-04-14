«Барселона» обыграла «Валенсию» и продолжает лидировать в чемпионате Испании 

В составе победителей отличились Луис Суарес и Самюэль Умтити. У «Валенсии» с пенальти забил Дани Парехо. «Барселона» набрала 82 очка и продолжает лидировать в чемпионате Испании. У «Валенсии» 65 очков и третье место.
В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с «Сельтой», а «Валенсия» примет «Хетафе».
Чемпионат Испании Примера 32-й тур «Барселона» — «Валенсия» — 2:1 Голы: Суарес, 17, Умтити, 51 — Парехо, 87, с пенальти
«Барселона»: тер Штеген, Умтити, Пике, Альба, Паулиньо, Серхи Роберто (Семеду, 90+3), Иньеста (Денис Суарес, 84), Бускетс, Коутиньо (Дембеле, 79), Месси, Суарес.
«Валенсия»: Нето, Гарай, Гайя, Рубен Везу, Габриэл, Солер, Парехо, Кондогбиа, Гонсалу Гедеш (Перейра, 69), Санти Мина (Вьетто, 71), Родриго (Дзадза, 80).