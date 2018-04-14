«Барселона» обыграла «Валенсию», Коутиньо отдал две голевые передачи

«Барселона» одержала победу над «Валенсией» в матче 32-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Барселона» (82 очка) занимает первое место в таблице Примеры, «Валенсия» (65) — третье.