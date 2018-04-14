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«Барселона» обыграла «Валенсию», Коутиньо отдал две голевые передачи
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«Барселона» обыграла «Валенсию», Коутиньо отдал две голевые передачи 

Чемпионат.com 1 час назад
«Барселона» одержала победу над «Валенсией» в матче 32-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
На 15-й минуте Филиппе Коутиньо покатил мяч на Луиса Суареса, который обработал его в штрафной и нанёс удар низом под штангу. В начале второго тайма Коутиньо навесил с углового в центр штрафной, Самуэль Юмтити выиграл борьбу за мяч у Габриэла Паулисты и головой послал мяч в ближний угол ворот. В концовке гости отыграли один мяч — Даниэль Парехо реализовал пенальти
«Барселона» (82 очка) занимает первое место в таблице Примеры, «Валенсия» (65) — третье.
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