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Макарский стал чемпионом Европы в прыжках на двойном мини-трампе, Троянова — 2-я
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Макарский стал чемпионом Европы в прыжках на двойном мини-трампе, Троянова — 2-я 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
Россиянин Василий Макарский стал чемпионом Европы в прыжках на двойном мини-трампе, выиграв соревнования в Баку (Азербайджан). В соревнованиях женщин россиянка Полина Троянова завоевала серебро, уступив британке Кирсти Уэй.
Прыжки на двойном мини-трампе. Чемпионат Европы. Баку, Азербайджан Мужчины
1. Василий Макарский (Россия) — 73,200. 2. Йонас Нордфорс (Швеция) — 73,100. 3. Тиаго Сампайо Ромао (Португалия) — 72,100… 5. Михаил Заломин (Россия) — 65,300.
Женщины
1. Кирсти Уэй (Великобритания) — 71,500. 2. Полина Троянова (Россия) — 70,000. 3. Лина Сбоберг (Швеция) — 69,800. 4. Дана Садкова (Россия) — 68,300.
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