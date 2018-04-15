Россиянин Василий Макарский стал чемпионом Европы в прыжках на двойном мини-трампе, выиграв соревнования в Баку (Азербайджан). В соревнованиях женщин россиянка Полина Троянова завоевала серебро, уступив британке Кирсти Уэй.
Прыжки на двойном мини-трампе. Чемпионат Европы. Баку, Азербайджан Мужчины
1. Василий Макарский (Россия) — 73,200. 2. Йонас Нордфорс (Швеция) — 73,100. 3. Тиаго Сампайо Ромао (Португалия) — 72,100… 5. Михаил Заломин (Россия) — 65,300.
Женщины
1. Кирсти Уэй (Великобритания) — 71,500. 2. Полина Троянова (Россия) — 70,000. 3. Лина Сбоберг (Швеция) — 69,800. 4. Дана Садкова (Россия) — 68,300.