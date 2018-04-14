Ещё
Антон Заболотный: «Манчини уходит? Ничего об этом не знаю»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Антон Заболотный: «Манчини уходит? Ничего об этом не знаю» 

Спорт-Экспресс 51 минуту назад
Нападающий "Зенита" Антон Заболотный после победы над «Анжи» в матче 24-го тура чемпионата России (1:0) отметил, что в раздевалке команды рабочая атмосфера. О переговорах главного тренера Роберто Манчини со сборной Италии игрокам ничего не известно.
— Хорошая игра, — сказал Заболотный. — Главное — три очка. Есть игра, но можем и прибавлять. Хорошо, что выиграли.
-В каких компонентах прибавили?
-Во всех, в командной игре.
-Какая атмосфера в раздевалке? Тренер часто критикует игроков…
-Рабочая. Тренер хочет, чтобы мы играли лучше. Он дает указания, которые мы стараемся выполнять.
-В раздевалке говорят о том, что Манчини уходит?
-Ничего не знаю, в раздевалке об этом не говорят.
-Покинули поле из-за повреждения?
-Да, повреждение было, но оно незначительное.
-Расстроились, прочитав слова Манчини о своей игре?
-Я не читаю прессу. Для нее тренер может говорить что угодно. Но в раздевалке совсем другое настроение. Тренер нас подбадривает. Меня лично Манчини не критиковал, только всю команду. (Артем РЯБОВОЛ)
Спорт-Экспресс: последние новости
Мурад Мусаев: "У "Краснодара" боевой настрой, видна заряженность игроков" Петер Шмайхель: "От Исландии и Панамы можно ожидать интересных результатов на ЧМ-2018" Петер Шмайхель: "Жаль Буффона, но правила есть правила"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Манчини внес ясность в слухи об уходе из «Зенита»
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым13
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»1
«Локомотив» разгромил «Динамо»4
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение