Антон Заболотный: «Манчини уходит? Ничего об этом не знаю»

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный после победы над «Анжи» в матче 24-го тура чемпионата России (1:0) отметил, что в раздевалке команды рабочая атмосфера. О переговорах главного тренера Роберто Манчини со сборной Италии игрокам ничего не известно.

— Хорошая игра, — сказал Заболотный. — Главное — три очка. Есть игра, но можем и прибавлять. Хорошо, что выиграли.

-В каких компонентах прибавили?

-Во всех, в командной игре.

-Какая атмосфера в раздевалке? Тренер часто критикует игроков…

-Рабочая. Тренер хочет, чтобы мы играли лучше. Он дает указания, которые мы стараемся выполнять.

-В раздевалке говорят о том, что Манчини уходит?

-Ничего не знаю, в раздевалке об этом не говорят.

-Покинули поле из-за повреждения?

-Да, повреждение было, но оно незначительное.

-Расстроились, прочитав слова Манчини о своей игре?