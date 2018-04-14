Антон Заболотный: «Манчини уходит? Ничего об этом не знаю» 

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный после победы над «Анжи» в матче 24-го тура чемпионата России (1:0) отметил, что в раздевалке команды рабочая атмосфера. О переговорах главного тренера Роберто Манчини со сборной Италии игрокам ничего не известно.
— Хорошая игра, — сказал Заболотный. — Главное — три очка. Есть игра, но можем и прибавлять. Хорошо, что выиграли.
-В каких компонентах прибавили?
-Во всех, в командной игре.
-Какая атмосфера в раздевалке? Тренер часто критикует игроков…
-Рабочая. Тренер хочет, чтобы мы играли лучше. Он дает указания, которые мы стараемся выполнять.
-В раздевалке говорят о том, что Манчини уходит?
-Ничего не знаю, в раздевалке об этом не говорят.
-Покинули поле из-за повреждения?
-Да, повреждение было, но оно незначительное.
-Расстроились, прочитав слова Манчини о своей игре?
-Я не читаю прессу. Для нее тренер может говорить что угодно. Но в раздевалке совсем другое настроение. Тренер нас подбадривает. Меня лично Манчини не критиковал, только всю команду. (Артем РЯБОВОЛ)